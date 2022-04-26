Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi - Son Dakika
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Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi

26.04.2022 00:57
Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi

İzmir'in metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca'da, üreticiye destek devam ederken, çiftçiye hasıl yem, arpa tohumu ve gübre ulaştıran Buca Belediyesi şimdi de sebze fidesi dağıttı.

İzmir'in metropolünde en fazla tarım alanına sahip ilçe olan Buca'da, üreticiye destek devam ederken, çiftçiye hasıl yem, arpa tohumu ve gübre ulaştıran Buca Belediyesi şimdi de sebze fidesi dağıttı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın göreve geldiği günden bugüne özel önem verdiği Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı, üreticinin can suyu oldu. Hayvancılık yapan üreticiye beside kullanmaları için hasıl (yeşil) yem ve arpa tohumu desteği veren Buca Belediyesi, kentin verimli topraklarını da canlandırarak üreticiyi kalkındıracak projeler hazırladı. Köyler bölgesindeki Doğancılar'da bamya, Kırklar'da ise kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteği veren Buca Belediyesi, gelen talep üzerine bu kez sebze fidesi dağıtımı yaptı.

100 bin fide

Yine köyler bölgesindeki; Karacaağaç, Kırklar, Belenbaşı, Doğancılar ve Kaynaklar'da dört çeşit biber, iki çeşit de patlıcan fidesi olmak üzere toplam altı çeşit sebze fidesinden oluşan 100 bin fide üreticiye ulaştırıldı. Fidelerin bir kısmı da balkon tarımı yapmak isteyen Bucalılara armağan edildi.

Belediyeye teşekkür eden çiftçiler, "Şu aşamada bırakın fide yetiştirmeyi, aramızda tohum alabilecek durumu olmayanlar var. Zamlardan dolayı zor durumdaydık. Buca Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bunları ekip, toplayıp satacağız; evimize katkı olacak" diye konuştu. - İZMİR

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Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Tarım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'da üreticiye 100 bin sebze fidesi - Son Dakika


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