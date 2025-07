Buca\'da Yangın Sonrası Enkaz Temizlenmiyor, Esnaf Mağdur

İzmir'in Buca ilçesinde kundaklama sonucu çıkan yangında zarar gören Otokent Galericiler Sitesi'ndeki enkaz uzun süredir kaldırılmadı. Esnaf, iş yapamaz hale geldiklerini belirterek yetkililerden enkazın bir an önce temizlenmesini talep ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık iki hafta önce bir şahsın evini kundaklamasıyla çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyük bir felakete dönüştü. Alevlerin yayılmasıyla birlikte 6. Sanayi Sitesi'nde bulunan Otokent Galericiler Sitesi de yangından etkilendi. Yangında, Otokent'te beyaz eşya deposu olarak kullanılan bir binada büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 25 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen, çıkan enkaz olduğu gibi duruyor. Otokent esnafı, yetkililerin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olay sonrası herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirterek, yanan araçların ve terk edilen beyaz eşya deposunun bir an önce temizlenmesini talep etti. Olayın yaşandığını günü anlatan İZOKOM Oto Borsa Denetim ve Yönetim Başkanı Mehmet Ekin, "Burada orman yanınca, ateş karşı taraftan sıçrayarak buradaki binaya ulaştı. Binaların dış cephe kaplamaları yanınca, arabalar da tutuştu. Gördüğünüz gibi her yer yandı. Sonrasında herkes can derdine, mal derdine düştü, bir koşuşturmaca başladı. Biz de kendi canımızı kurtarmaya çalıştık. Daha sonra burası olduğu gibi kaldı. Hiçbir destek sağlanmadı. Biz de öylece bekliyoruz. Hiçbir belediye gelip buraya bir süpürge bile vurmadı. Her şeyi kendi imkanlarımızla yaptık" dedi.

Enkaz temizlenmedi

Yetkililer ve Büyükşehir Belediyesine seslenen Ekin, "Yangından sonra her yer toz, toprak ve kül içinde kaldı. Arabalarımız zarar gördü. O günden sonra hep bu şekilde bekliyoruz. Çöpler duruyor ve burası pis bir görüntü oluşturuyor. Kaymakam geldi, not aldı. "Size yardımcı olacağız," dediler. Ancak daha sonra ticari işletmelere yardım edilmeyeceği söylendi. Yani tüm zararlarımız cebimizden karşılanmış oldu. Mağduruz ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ancak hiç kimseden bir destek göremedik. Belediyeden kimse gelip şu toz toprağı bile süpürmedi. Bir kez bile su tutmadılar. En azından şu pislikleri temizleseler, biz de işimize gücümüze bakarız. Psikolojimiz bozuldu. Bu binaya her girdiğimizde, yangının olduğu o görüntü aklımıza geliyor. Sanki bir korku filmindeyiz. Bu izleri temizleyip ortalığı toparlarsak, biraz da olsa kendimize gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Esnaf mağdur durumda

Enkazın kaldırılmamasından dolayı iş yerinin giriş tarafının kapalı olduğunu belirten Otokent esnafı Ercan Çiçek, "Yangın nedeniyle burası harap oldu. Herhangi bir müdahale yapılmış değil. Yangının ardından oluşan hasar olduğu gibi duruyor. Dükkanımızın önü kapalı ve gelip giden kimse yok. Esnaf olarak gerçekten mağdur durumdayız. Çöpler hala kaldırılmadı, çevre temizlenmedi. Yukarıdan düşme riski olan parçalar var fakat kimse müdahale etmiyor. Çatılar metal olduğu için rüzgarla savrulup üzerimize düşmesinden korkuyoruz. Bu yüzden burada duramıyor, araçlarımızı da buraya bırakamıyoruz. Hiçbir yetkili ne gelip durumu yerinde inceledi ne de bize bir bilgi verdi. Belediyeden de kimse gelip sormadı. Buraya bir an önce çare bulunması gerekiyor" diye ekledi.

İletişim kurmalarına rağmen yetkililerden dönüş alamadığını vurgulayan Otokent esnafı Serkan Yılmaz ise "Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Ancak yukarıdan plakalar düşüyor ve bu plakalar araçların üzerine geliyor. Hatta insanların üzerine de düşebilir. Bu nedenle bir an önce buranın toparlanması gerekiyor. Yaklaşık üç haftadır yetkilileri arıyoruz, fakat burasıyla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Belediyemizin bu duruma acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bu parçalar bir an önce kaldırılırsa çok iyi olur. Çünkü parçalar rüzgarla uçuşuyor ve tehlike oluşturuyor" sözlerini kullandı. - İZMİR