Budapeşte, Erdoğan ve diğer Türk liderlerin ziyareti öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı bayraklarıyla süslendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde TDT bayraklarıyla süslendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 20-21 Mayıs tarihleri arasında "Doğu ve Batı'nın Buluşma Noktası" sloganıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesi öncesinde Türk bayrağındaki hilal ve diğer Türk devletlerinin bayraklarından unsurlar taşıyan Türk Devletleri Teşkilatı bayraklarıyla süslendi. Macaristan'ın tarihinde ilk kez ev sahipliği yapacağı zirve öncesinde Budapeşte'de Tuna Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan ve şehrin sembollerinden olan Szechenyi Zincirli Köprü ve Budin Kalesi'nin yer aldığı tepenin eteğinde zirvenin gerçekleştirileceği Varkert Bazar, mavi ve beyaz renkli TDT bayraklarıyla bezendi.

Türk devletlerinin ortak vizyonu ve stratejik yöneliminin bir kez daha teyit edileceği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in de iştirak etmeleri bekleniyor.

TDT dahilinde ilk kez gözlemci statüsündeki bir ülke tarafından ev sahipliği yapılıyor olması nedeniyle Macaristan'ın Türk devletleriyle olan stratejik iş birliğini öne çıkaran TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı yapılması ve burada zirvenin gündemi ve liderlerin değerlendirmesine sunulacak belgelerin belirlenmesi bekleniyor.

Erdoğan, yarın Budapeşte'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDT zirvesine katılım çerçevesindeki Budapeşte ziyareti, 21 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın Budapeşte temaslarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir" dedi. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte'deki temasları çerçevesinde TDT gayriresmi zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmasının planlandığını duyurdu.

Budapeşte Bildirisi

Zirvede ekonomik ilişkiler, uluslararası güvenlik ve kültürel ilişkilere ilişkin konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Zirvenin Türk devletlerinin ortak stratejik vizyonunu ve gelecekteki girişimlerini ortaya koyacak Budapeşte Bildirisi ile sona ermesi planlanıyor. Ortak Türk mirasının korunmasına vurgu yapılacak zirvede ayrıca katılımcı ülkeler arasında ticaret, lojistik, finansal düzenlemeler ve çevreyi koruma alanlarında anlaşmalar imzalanması bekleniyor. - BUDAPEŞTE