Buharkent\'te Kuşaklar Buluştu: \'Dede-Nine Torun Şenliği\' Gerçekleştirildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ilkokul öğrencilerine yönelik 'Dede-Nine Torun Şenliği'nde kuşaklar buluştu.

Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinden oluşan Buharkent Gönüllüleri Ekibi, sosyal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir projeye imza attı. Buharkent İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayıyla Kamilpaşa İlkokulu iş birliğinde düzenlenen "Dede-Nine Torun Şenliği", katılımcılara duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Buharkent MYO Öğretim Görevlisi Tuba Top'un öncülüğünde yürütülen projede, yalnız yaşayan yaşlı bireylerle çocukların bir araya getirilerek kuşaklar arası etkileşimin güçlendirilmesi amaçlandı. Buharkent Belediyesi'nin destek verdiği etkinlik hem gönüllere dokundu hem de toplumda dayanışma kültüsünü pekiştirdi. Şenliğe, Buharkent MYO'nun idari personeli ve öğretim elemanlarının yanı sıra Kamilpaşa İlkokulu'nun yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri de katılım sağladı. Etkinliğe katılan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Aktaş, projenin önemine vurgu yaparak, etkinliğin gelenekselleştirilmesi temennisinde bulundu.

Şenlik boyunca çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken, yaşlı misafirler de onlara eşlik ederek anılarına yeni bir sayfa ekledi. Veliler tarafından hazırlanan ikramlıklar katılımcıların beğenisine sunuldu. Etkinlik, Buharkent Gönüllüleri Ekibi tarafından şenliğe katılan dede ve ninelere hatıra çiçeklerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - AYDIN