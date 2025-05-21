Bulanık'ta Coşkulu Anadolu Türküleri Konseri - Son Dakika
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Bulanık'ta Coşkulu Anadolu Türküleri Konseri

21.05.2025 16:38
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Bulanık'ta düzenlenen Anadolu Türküleri Halk Konseri büyük ilgi gördü. Vali Çakır katıldı.

Bulanık'ta 'Anadolu Türküleri Halk Konseri'ne yoğun ilgi

MUŞ – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Anadolu Türküleri Halk Konseri" büyük beğeni topladı.

Bulanık Kaymakamlığı koordinesinde; Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Anadolu Türküleri Halk Konseri öncesi konuşan Muş Valisi Avni Çakır, salonda büyük bir coşku ve kalabalığın olduğunu belirterek, bu coşkuya ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Vali Çakır, "Muhteşem bir kalabalık var. Bu alkış en güzel teşekkür ifadesidir. Öncelikle hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede buluşmamız çok anlamlı oldu. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Böyle güzel bir tabloda 19 Mayıs sergisinde buluşmuş olduk ve bir arada olduk. Buradaki insanların da sanata ve spora karşı ihtiyaçları var. Bu anlamda güzel bir sosyalleşme olmuş. Ben bu salonu dolduran öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah her şey günlünüze göre olur. Böylesine bir organizasyonda başta kaymakamımız olmak üzere çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

BAL'a yükselen Bulanık Kopspor'a destek çıkılmasını da isteyen Vali Çakır, "İkinci sefer Bulanık'ı tebrik etmek istiyorum. Bulanık Kopspor biliyorsunuz bu sene Muş Amatör 1. Lig'de şampiyon oldu. Şampiyon olmakla kalmadı, yine bu sene BAL'da oynayan Vartospor'u yenerek BAL'a katılmaya hak kazandı. O yüzden başkanımızı ve yöneticilerini ve tüm Bulanıklıları tebrik ediyorum. Bu olay basit olarak gözükebilir. Bu spor olayı lütfen kimse basit görmezsin. Başkanı ve ekibine destek versin. 17-18 takım olmak üzere birçok il takımı ilçenize gelecek, buraya büyük kafileler ve taraftar gelecek. Burası sanatla ve sporla gelişen bir yer. Bence çok güzel ve isabet olur. O yüzden herkes Kopspor'a elinden gelen desteği yapsın" diye konuştu.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ise Vali Avni Çakır'ın desteği ile Muş'ta olduğu gibi Bulanık'ta da çocuklara ve gençlere yönelik birçok güzel iş yaptıklarını belirterek, "Açılan kurslar, hazırlanan kültürel etkinlikler, okul sporlarına katılım ve hazırladığımız spor kursları ile bu alanlarda ilçemize çok güzel ivme kazandırmayı hedefledik. Bu kapsamda ilçemizdeki müzik öğretmenlerimiz ve gençlik merkezimizin büyük emek ve özverisiyle bu konser programını hazırladık. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bu güzel program için teşekkür ederim. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran ve bizleri destekleyen valimize ve kıymetli eşlerine şükranlarını sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ve öğretmenlerle kursiyerlerden oluşan koronun sahne aldığı konser büyük beğeni topladı. Konsere Muş Valisi Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum müdürleri, çok sayıda genç ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulanık'ta Coşkulu Anadolu Türküleri Konseri - Son Dakika

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