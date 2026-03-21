Bulanık\'ta Halise Geleneği Devam Ediyor

21.03.2026 12:45
Muş'un Bulanık ilçesinde Yılmaz ailesi, Ramazan Bayramı'nda geleneksel halise yemeği ikram etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde yıllardır süregelen anlamlı bir bayram geleneği, bu yıl da aynı coşku ve özveriyle yaşatıldı. Yılmaz ailesi tarafından hazırlanan halise yemeğiyle binlerce kişiye ikram edildi.

Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde merhum Hacı İdris Yılmaz tarafından başlatılan ve yıllardır sürdürülen halise (helise) ikramı, onun vefatının ardından çocukları Yasin, Yavuz ve Ferdi Yılmaz tarafından Bulanık merkezde devam ettiriliyor.

Ramazan Bayramı namazının ardından kurulan kazanlarda hazırlanan halise yemeği, bayramlaşmaya gelen vatandaşlara ikram edildi.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ve çok sayıda vatandaş da programa katılarak bu anlamlı geleneğe ortak oldu.

Yaklaşık bin kişilik hazırlanan halise yemeği, sadece programa katılanlara değil, evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara da paketlenerek ulaştırıldı.

"24 saatlik emekle hazırlanıyor"

Buğday kırması, kemiksiz et ve tereyağının birleşiminden oluşan halise yemeği, büyük bir emek ve sabır gerektiriyor. Çömleklerde uzun saatler boyunca pişirilen yemek, ardından tabaklara alınarak üzerine kızdırılmış tereyağı dökülüp servis ediliyor. Halise geleneğini sürdüren Yavuz Yılmaz, yemeğin hazırlanma sürecine dikkat çekerek, "Halise yemeği babalarımızdan kalan bir gelenektir. Bu yemek için yaklaşık 24 saat emek veriyoruz. İçine et koyarak uzun süre pişiriyoruz. Bayramdan sonra gelen misafirlerimize de ikram ediyoruz. Bu geleneğin devam etmesini istiyoruz" dedi.

"Birlik ve beraberliğin simgesi"

Büyük bir özveriyle hazırlanan halise, sadece bir yemek olmanın ötesinde, Bulanık'ta birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemli bir simgesi olarak öne çıkıyor. Bayram sabahı yapılan bu ikram, hem geçmişten gelen mirası yaşatıyor hem de toplumda dayanışma duygularını güçlendiriyor.

"Bu gelenek yaşatılmaya devam edecek"

Yılmaz ailesi, yıllardır sürdürdükleri bu geleneği gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Allah birliğimizi daim eylesin. Nice bayramlarda tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Bu geleneği yıllarca sürdüren babamız Hacı İdris Yılmaz'ın emanetini yaşatmaya devam edeceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz, inşallah gelecek bayramlarda yine buluşacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Marco Asensio’ya bayramda hayatının şoku Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku
Akın Gürlek’in açıklaması sonrası CHP’de panik Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek’e gönderdi iddiası Akın Gürlek'in açıklaması sonrası CHP'de panik! Özgür Özel, 4 milletvekilini Böcek'e gönderdi iddiası
Görüntüler ortaya çıktı Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı Görüntüler ortaya çıktı! Genç futbolcuyu ölüme götüren saldırıda çakarlı araç detayı
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
