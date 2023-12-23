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Muş'ta düzenlenen Muaythai Dövüş Gecesi öncesinde sporcular tanıştı - Son Dakika
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Muş'ta düzenlenen Muaythai Dövüş Gecesi öncesinde sporcular tanıştı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenecek olan Muaythai Figh Night müsabakaları öncesinde sporcular bir araya geldi. Bulanık Gençlik Spor Merkezi'nde düzenlenen geceye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İran, Azerbaycan ve Türkiye'den sporcular ile sporseverler katıldı. Kaymakam Ocak, şehitlerin anısına düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Muş\'ta düzenlenen Muaythai Dövüş Gecesi öncesinde sporcular tanıştı
23.12.2023 - 09:49,
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde ilk defa düzenlenecek olan Muaythai Figh Night (Muaythaı Dövüş Gecesi) müsabakaları öncesinde sporcular birbiriyle tanıştı.

Tüm şehitlerin anısına Bulanık Gençlik Spor Merkezinde düzenlenen geceye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, İran, Azerbeycan ve Türkiye'den sporcular ile sporseverler katıldı.

Gecede konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, şehitlerin anısına düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bulanık için güzel bir etkinlik olup, siz değerli sporcuları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Şehitlerimiz anısına düzenlenen müsabakalarda başarılar diliyoruz. Dostluk kazansın, spor kazansın. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz" dedi.

Kaymakam Ocak'ın, açılış konuşmasından sonra müsabakalarda yarışacak olan sporcular, rakipleri sahnede tek tek tanıştılar. Daha sonra çekilen hatıra fotoğrafı ile birlikte program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA
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