Bülbül, 100 lirayla 1 litre mazot alınamadığını belirterek çiftçi desteğini eleştirdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "10 yıl önce 100 lirayla 40 litre mazot alıyorduk. Şimdi 100 lirayla 1 litre mazot alamıyoruz" dedi.

Bülbül, partisinin Yozgat İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Tarım Kanunu'nun 21. maddesi gereği çiftçiye gayrisafi milli hasılanın en az yüzde 1'inin destekleme primi olarak verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Bülbül, ancak 2026 bütçesinde destekleme primi olarak binde 2 pay ayrıldığını bildirerek, "Geçmiş yıllarda da aynı şekilde destekleme primi vermediler. 'Yap işlet devret' denilen, esas 'yap işletme soy' modeli olan, kendi şirketlerine, kendi adamlarına parayı peşkeşe çektiler" diye konuştu.

Aydın'da incir ve zeytin üreticilerinin sıkıntı yaşadığını belirten Bülbül, Fas'tan binlerce ton zeytinyağının gümrüksüz getirildiğini iddia etti. Bülbül, "Fas'tan binlerce ton zeytinyağını siz aldınız. Hangi iktidara yakın şirkete peşkeş çektiniz? Onun hesabını da soracağız" dedi.

Pamuk, şeker pancarı ve zeytinyağının stratejik ürünler olduğunu savunan Bülbül, bu ürünlerin üretiminde çiftçiye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Süleyman Demirel döneminde azot fabrikalarının zarar etse dahi çiftçiye ucuz gübre sağlamak amacıyla işletildiğini anlatan Bülbül, şeker fabrikalarının kapatıldığını, ürünün tarlada kaldığını, çiftçinin zor durumda bırakıldığını ifade etti.

"100 LİRAYLA 10 YIL ÖNCE 40 LİTRE MAZOT ALIYORDUK"

Fındığın ihracat gelirinin 2,5 milyar dolar, incirin 400 milyon dolar, zeytinyağının da aynı miktarda olduğunu belirten Bülbül, tarımsal ürünlerden elde edilen gelirlerin Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkati çekti.

Çiftçinin yaşadığı sorunların esnafı da etkilediğini belirten Bülbül, "Çiftçi üretemezse esnaf para kazanamaz. Esnaf para kazanamazsa bu zincirleme devam eder. Türkiye'nin her yeri böyle. Yozgat böyle, Aydın böyle, Kütahya böyle, Ordu böyle, Antep böyle" diye konuştu.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışı hatırlatan Bülbül, "10 yıl önce 100 lirayla 40 litre mazot alıyorduk. Şimdi 100 lirayla 1 litre mazot alamıyoruz. Geçen gün indirim yapmışlar, 6 lira. Bu çiftçi nasıl üretecek? Bu gübreyi nereden bulacak? Bu ilacı nereden bulacak? Bu traktörü nasıl sürecek?" dedi.

"Milletin geleceği yok" diyen Bülbül, sağlık hizmetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bingöl'de bir yakınının tedavisi için uzman doktor aradıklarını anlatan Bülbül, Bingöl, Malatya, Diyarbakır ve Erzurum'da doktor açığı bulunduğunu anlattı.

Şehir ve üniversite hastanelerinde de doktor sayısının yetersiz olduğunu savunan Bülbül, "8 bin doktor gitmiş yurt dışına, gidiyor. Devlet hastanesinde kalp doktoru yok ama anjiyo cihazları var" diye konuştu.

"5 YILDA EĞİTİMİ BIRAKAN ÖĞRENCİ SAYISI 700 BİN"

Bülbül, 5 yılda eğitimini bırakan öğrenci sayısının 700 bin olduğunu söyledi. Üniversite mezunlarının iş bulmakta zorlandığını ve gençlerin yurt dışına gitmek istediğini belirten Bülbül, partisinin emeklilerin, çiftçilerin ve gençlerin yaşadığı sorunlara karşı mücadele edeceğini söyledi.

Bülbül, "YENİ Parti, emekliyi bu duruma getiren, çiftçiyi bu duruma getiren bu düzene karşı, gençliğin gelecekten kaygı duyduğu bu düzene karşı sandıkta milletle beraber hesabı soracak" dedi.

"20 MİLYAR DOLAR BU ÜLKENİN PARASI ÇIKARILDI"

YENİ Parti Yozgat Kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar da fon yolsuzluğu iddialarına değinerek, "Türkiye'yi sarsan fon yolsuzluğunda 20 milyar dolar bu ülkenin parası çıkarıldı. Ülkemiz bu kara düzenden kurtulmak zorunda. Bu kara düzeni değiştirmek için de Sayın Genel Başkanımız hep söylüyor, biz hep söylüyoruz; bu sadece YENİ Parti meselesi değil. Biz vatanla, bayrakla, laik Cumhuriyet'le, Atatürk'le sorunu olmayan her yurttaşımızla yol yürümeye hazırız" diye konuştu.