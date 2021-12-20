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Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi - Son Dakika

Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi

20.12.2021 17:29
Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) organizesiyle Antalya'da 'Türkiye İnşaat Sektör Çalıştayı' düzenledi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) organizesiyle Antalya'da 'Türkiye İnşaat Sektör Çalıştayı' düzenledi. İMKON genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, sektörün tüm sorunlarını çalıştay da ele aldıklarını vurguladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(İMKON) tarafından, 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında 'Büyük ve Güçlü Türkiye'nin İnşaası İçin Çalışıyoruz' temalı sektörün mevcut sorunları, talepleri ve sektörün 2022'den beklentilerinin görüşüldüğü, 'Türkiye Sektör Çalıştayı' Antalya'da bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştaya İMKON bünyesindeki Federasyon ve Birlik başkan ve yöneticileri ile Denetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Türkiye çapında çalıştay

MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, inşaat malzemelerindeki fiyat artışından dolayı sektörün olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Başkan Bülbüloğlu, "Konut maliyetlerinin çok artması, iş yapma olanaklarının zorlaşması, kamu müteahhitlerinin yaşadığı sıkıntılar, mevcut meslektaşların sorunları ve bunların kamu ile ilgili kısımlarını da gözden geçirmek üzere bir çalıştay yaptık. Çünkü burada 100 binin üzerinde kendi üyemiz var ve vatandaşımıza kolay erişilebilir konut yapmak için üretim mecburiyeti var. Bütün buradaki sürecin tıkanmasını kolaylaştırmak adına, var olan mevcut sorunları raporlayıp, Türkiye çapında arkadaşlarımızın çözüm önerilerini de alıp, hükümete aktarmak adına bir çalıştay planladık" dedi.

Bülbüloğlu'na yeni görev

Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir tarafından İMKON'a bağlı birlik ve dernek başkan ve yöneticilerinin katıldığı çalıştayda MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu'na İMKON genel başkan yardımcılığı görevi verildi.

Programda konuşan Bülbüloğlu, "Türkiye inşaat sektörünün en büyük çatı kuruluşu olan ve 120 bin üyeyi bünyesinde barındıran konfederasyonumuzun bu birlikteliği koruması ve devam ettirmesi hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Genel Başkanımızın takdirleriyle şahsıma verilen bu görevin sorumluluğu gereği çalışmalarımızı arttırarak devam ettirecek ve bu zorlu piyasa şartlarını birlik beraberliğimizi bozmadan atlatacağız inşallah.

Ben böylesi önemli bir görevi şahsıma uygun gören başta Genel Başkanımız Sayınn Tahir Tellioğlu olmak üzere konfederasyonumuzun divan ve yönetim kuruluna birlik başkanlarıma çok teşekkür ediyor, yeni görevimizin derneğimize Malatya'ya ve meslektaşlarımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi
Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi

Türkiye, Malatya, Antalya, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bülbüloğlu, İMKON genel başkan yardımcılığına getirildi - Son Dakika


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