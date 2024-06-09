Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Bulgaristan'da yapılan genel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için kurulan sandıkta oy kullanan Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını diledi. Seçimlere ilgi gösteren vatandaşlar, Bulgaristan'da istikrarın sağlanması ve sık sık seçim yapılmaması temennisinde bulundu. Bulgaristan'da 6 bin 518 adayın yarıştığı ve 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayının gösterildiği belirtildi.

09.06.2024 15:03
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Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hem genel seçimler hem de Avrupa Parlamentosu seçimleri için kurulan sandıkta oy kullanan çifte vatandaşlar seçimlere ilgi gösterdi.

Akşam 19.00'da bitecek olan oy kullanma işlemi için Ayvalık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Halk Eğitimi Merkezi binasında kurulan sandıkta oy kullanan vatandaşlar, ülkelerinde son üç yılda altıncı kez yapılan seçimlerin artık sona erip, istikrarlı bir hükümetin kurulmasını diledi.

Ayvalık'ta oy kullanan Bulgaristan uyruklu çifte vatandaşlardan İsmail Deniz, kullandıkları oyun Bulgaristan için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Tek dileğinin Bulgaristan'da istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ederek, "Çünkü böyle sallantıyla hiçbir yere varılmaz. Sık sık seçim yapılarak da Bulgaristan halkının paraları böyle boşa harcanmasın" dedi.

1989 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiklerini belirten Tevhide Eyüpoğlu isimli Bulgaristan uyruklu çifte vatandaş ise, " Bursa'da yaşıyoruz. Ayvalık'ta ise oğlumun yazlığı var. O yüzden buradayız. Şimdi de Bulgaristan seçimleri için oy kullanarak görevimizi yerine getirmeye geldim" diye konuştu.

6 bin 518 aday var

Eş zamanlı yapılacak iki seçimde yarışan 20'si parti, 12'si koalisyon olmak üzere 32 siyasi oluşumun toplam 6 bin 518 aday açıkladığı ve 240 üyeli Ulusal Meclis için 6 bin 100 milletvekili adayı gösterildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmaya başladı - Son Dakika

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