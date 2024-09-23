Bulgaristan Montana Belediyesi Heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bulgaristan Montana Belediyesi Heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Bulgaristan Montana Belediyesi Heyeti, Adıyaman Belediye Başkanı\'nı Ziyaret Etti

Bulgaristan Montana Belediyesi heyeti, Avrupa Birliği destekli iklim değişikliği uyum projesi kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Proje ile çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

23.09.2024 14:48  Güncelleme: 14:49
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Bulgaristan Montana Belediyesi heyeti, Avrupa Birliği destekli "İklim Değişikliğine uyum için ortak eylemler" projesi kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

Ziyaret, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ana faydalanıcısı olduğu Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde gerçekleşti.

2023 Ekim ayında başlayan ve 2024 Ekim ayında tamamlanacak olan proje kapsamında, Mayıs ayında Başkan Tutdere liderliğinde Bulgaristan'a bir teknik gezi düzenlenmiş ve Adıyaman Belediyesi çevre eylem planını hazırlamıştı. Belediye ayrıca halka, belediye personeline ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenledi. Projenin son aşamasında ise Adıyaman'da teknik geziler, seminerler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek üzere Montana Belediyesi heyeti Başkan Tutdere'yi ziyaret etti.

Ortak çalışmanın, Adıyaman'da çevre bilincini güçlendireceğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Tutdere, projenin Adıyaman'da yapılacak etkinliklerin ardından tamamlanacağını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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