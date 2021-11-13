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Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır - Son Dakika

Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır

13.11.2021 17:10
Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Aydın'da oy kullanacak vatandaşlar ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi.

Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Aydın'da oy kullanacak vatandaşlar ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama geldi.

Aydın genelinde bulunan Bulgaristan vatandaşı 580 seçmenin, oy kullanabilmesi için Ekrem Çifci İlkokulu'nda seçim sandıkları hazırlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Valiliği, il genelinde 580 seçmen olduğunu, Muğla ve Denizli'de yaşayan Bulgar seçmenlerin de Aydın'da oy kullanacağını belirtti.

İlçelerden oy kullanmak için merkeze gelecek olan Bulgar seçmenler için de araç kaldırılacağının duyurulduğu açıklamanın devamında "14 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleşecek olan Bulgaristan Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimleri ile 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi muhtemel Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ikinci tur seçimleri ilimiz Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda 07.00-20.00 saatleri arasında Bulgaristan vatandaşlığı olan kişiler tarafından oy verme işlemi yapılacaktır. Şuan Aydın merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 580 seçmen bulunmaktadır. İlçelerden oy kullanmak için gelecek vatandaşlar araçlarla alınıp oy kullandıktan sonra tekrar araçlarla evlerine bırakılacaktır. Ayrıca Denizli ve Muğla illerinde ikamet eden Bulgaristan vatandaşları da ilimiz Ekrem Çiftçi İlkokulu'nda oy kullanacaktır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır
Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır

Bulgaristan, Seçmen, Muğla, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulgaristan seçimleri için Aydın'da sandıklar hazır - Son Dakika


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