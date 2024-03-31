Bulgaristan ve Romanya Schengen'e Dahil Edildi

Bulgaristan ve Romanya, 13 yıl süren bekleyişin ardından Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.
Avrupa Birliği'ne 2007 yılında üye olan Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi. Böylece, Bulgaristan ve Romanya'da hava ve deniz sınırı kontrolleri kaldırıldı. Ancak, Avusturya'nın mülteci akını endişesi nedeniyle kararı veto etmesi sonucu kara sınırlarındaki kontroller kaldırılmayacak.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya üzerinden yapığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya Schengen bögesine katıldığını duyurdu. Leyen, "Hava ve deniz sınır kontrollerinin kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Her iki ülke halkı için de büyük bir başarı, aynı zamanda Avrupa genelindek milyonlarca AB vatandaşının da yararına olacak. Schengen bölgesi daha da güçlü olacak" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise, "Romanya, Bulgaristan, Schengen Bölgesine hoş geldiniz. Bugün Romanya ve Bulgaristan halkları ve tüm Avrupalılar için tarihi bir gün" ifadelerine yer verdi.
Romanya polis sayısını arttıracak
Romanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Schengen kurallarının Bükreş'in en büyük havalimanı Otopeni'nin de aralarında bulduğu 4 liman ve 17 havalimanında geçerli olacağını duyurdu. Yolculara yardımcı olmak için sınır polisi sayısının arttırılacağı ve sahte belgeleri tespit edebilmek için rastgele kontrollerin yapılacağı kaydedildi.
Üye sayısı 29'a yükseldi
Schengen Bölgesi; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 5 üyesi Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda'nın Schengen Anlaşması'nın imzalanmasının ardından 1995 yılında oluşturuldu. Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla, 25 AB üyesi ülkenin yanı sıra İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluan Schengen bölgesindeki üye sayısı 29'a yükseldi.
Hırvatistan, 2013 yılında AB üyesi olsa da 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya'dan önce Schengen bölgesine katılarak, 2023 yılının Ocak ayında Schengen'in 27. üyesi olmuştu. - BRÜKSEL
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