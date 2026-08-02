Bulut: Peynir Ve Zeytin Seven Kedi - Son Dakika
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Bulut: Peynir Ve Zeytin Seven Kedi

Bulut: Peynir Ve Zeytin Seven Kedi
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Diyarbakır'daki Güvercin Oteli'nde yaşayan Bulut, vejetaryen bir kedi olarak dikkat çekiyor.

Diyarbakır'da güvercin otelinde yaşayan "Bulut" isimli kedi, alışılmışın aksine et yemiyor, kahvaltılık peynir ve zeytin gibi yiyecekleri tercih ediyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamı paylaşan Bulut, kuşlara zarar vermemesiyle görenleri şaşırtıyor.

Bulut isimli kedi, Diyarbakır Bağlar ilçesindeki Güvercin Otelinin en dikkat çeken sakinlerinden biri oldu. Et yemeyen Bulut, beslenme tercihini peynir, zeytin ve diğer kahvaltılık ürünlerden yana kullanıyor. Milyonlarca lira değerindeki güvercinlerle aynı ortamda yaşayan Bulut'un kuşlara hiçbir şekilde zarar vermemesi ve onlara adeta çoban köpeği gibi sahip çıkması ise görenleri hayrete düşürüyor. Güvercinlerle adeta dostluk kuran sevimli kedi, ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.

Bulut'un sahibi Mehmet Batmaz, kedisine Kürtçe ve Zazaca sesleniyor. Her iki dili de ayırt ettiği belirtilen Bulut, ismiyle seslenildiğinde sahibinin yanına gelerek görenleri şaşırtıyor. Güvercin oteli sahibi Mehmet Batmaz, güvercin otelinde sadece güvercin beslemediklerini diğer hayvanları da beslediklerini söyledi. Batmaz, "Gördüğünüz gibi kedimiz Bulut çok asil bir hayvandır. Yavruyken yanıma aldım. Zeytin, peynir, yoğurt yiyor. Ciğer getir, kuşbaşı getir yemez. Getirin eğer yerse getiren kişiye sıfır model otomobil hediye edeceğim. Vejetaryen bir hayvandır. Güvercinlere de asla karışmaz. O kadar asil bir hayvandır ki güvercinler ondan korkmasın diye yüzünü çeviriyor. Bulut Zazaca biliyor, Kürtçe biliyor. Zazaca veya Kürtçe gel desem gelir, git desem gider anlıyor" dedi.

Burada bulunan güvercinlerin değerinin 10 bin liradan başladığını 500 bin liraya kadar çıktığını ve toplamda 1 milyon liraya yakın güvercinlerin olduğunu ama asla Bulut'un onlara karışmadığını aksine onlar farklı yerlere giderse kafese yönlendirdiğini dile getiren Batmaz, "Bulut bugüne kadar bir tane güvercinimize zarar vermedi. Şuan 2 yaşındadır. Bebekliğinden beri asla bir zararı olmadı. Görüyorsunuz kuşu alıp kucağına koyuyorum asla tepki vermiyor aksine kuşu itip 'Git diyor.' Hiç umurunda bile değil."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bulut: Peynir Ve Zeytin Seven Kedi - Son Dakika

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