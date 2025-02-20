Bulutlar arasındaki masalsı köy
Adeta Trabzon yaylalarını andırdı
BURSA - Bursa'da yüksek rakımdan dolayı bulutların içerisinde kalan Gökçeören Mahallesi adeta Trabzon yaylalarını andırdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Gökçeören Mahallesi dron ile havadan görüntülendi. Yüksek rakımda olması dolayısıyla bulutların arasında olan Gökçeören, eşsiz bir manzara oluşturdu. Bulutlar arasında olan Gökçeören adeta Trabzon yaylalarını andırdı.
Son Dakika › Yerel › Bulutlar Arasındaki Masalsı Gökçeören - Son Dakika
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