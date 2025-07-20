Bünyan Hamamı 10 Milyon TL Yatırımla Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Bünyan'daki mevcut hamamı 10 milyon TL'lik yatırımla 1,5 ay gibi kısa sürede yeniledi. Tamir, tadilat ve yapım çalışmalarıyla adeta otel konforuna kavuşturulan hamam, modern haliyle vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir belediyesi; ilçelere yönelik hizmet atağını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Bünyan Hamamı'nın tamir, tadilat ve yapım çalışmalarını başarıyla tamamladı. Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, "Şirin ilçemiz Bünyan'da yer alan hamamımızın kapsamlı onarım sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle, personelimiz ve Bünyan Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla bu önemli yapıyı yeniden ilçemize kazandırdık" dedi. Toplam 10 milyon TL yatırımla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hamam saunası, buhar odası ve modern yapısıyla adeta 5 yıldızlı otel konforuna kavuşturuldu. Kılıç, "1,5 ay gibi kısa sürede hamamımızı aktif hale getirdik, maliyeti 10 milyon TL'yi bulan hamamımızı tamamladık. Desteklerinden dolayı Memduh başkanımıza ve Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'e teşekkür ediyoruz. Son rötuşları yapıyoruz, çok kısa süre içinde halkımızla buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent merkeziyle birlikte tüm ilçelerde yaşam kalitesini artırmak için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bünyan'da gerçekleştirilen bu nitelikli yenileme çalışması, ilçe sakinleri tarafından da büyük beğeniyle karşılandı. - KAYSERİ