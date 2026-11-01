Burdur Çavdır'da çarpışan otomobillerde 2 sera işçisi kadın öldü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Burdur Çavdır'da çarpışan otomobillerde 2 sera işçisi kadın öldü, 1'i ağır 4 yaralı

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Burdur Çavdır\'da çarpışan otomobillerde 2 sera işçisi kadın öldü, 1\'i ağır 4 yaralı
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Burdur'un Çavdır ilçesinde Çomaklı Beli mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sera işçisi olduğu öğrenilen 2 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sera işçisi olduğu öğrenilen 2 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Çomaklı Beli mevkisinde, Antalya-Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi.

Ergün A. (44) yönetimindeki 15 HT 933 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emre K. (37) idaresindeki 34 GIE 214 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 15 HT 933 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Teslime Özkan ve Meryem Serttaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücülerinden Ergün A. ile 3 kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Teslime Özkan ve Meryem Serttaş'ın sera işçisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Özkan ve Serttaş'ın cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Burdur Çavdır'da çarpışan otomobillerde 2 sera işçisi kadın öldü, 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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