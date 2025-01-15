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Burdur'da 17,8 Milyarlık Yatırımın %74'ü Tamamlandı

BURDUR - Burdur'da 2024 yılı yatırımları kapsamında toplam 340 proje hayata geçiriliyor. 17,8 milyar TL'lik proje tutarının %74'ü tamamlanırken, 118 proje başarıyla sonuçlandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde yürütülen projeler ve yatırımlar ele alındı. Vali Bilgihan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelinde uygulanmakta olan 12. Kalkınma Planı'nın, makroekonomik istikrarı koruma, üretimi artırma ve kamu harcamalarında tasarrufu sağlama hedeflerini esas aldığını belirtti.

Toplantıda Burdur'da yürütülen toplam 340 projenin değerlendirildiğini ifade eden Vali Bilgihan, bu projelerin toplam maliyetinin 17,8 milyar TL olduğunu açıkladı. 2024 yılı için bu projelere ayrılan 3,5 milyar TL'lik ödeneğin %74'ünün, yani 2,6 milyar TL'sinin kullanıldığını belirten Vali Bilgihan, il genelinde yatırımların büyük bir kısmının tarım ve kamu hizmetleri sektörlerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Vali Bilgihan, sektörel bazda tarım sektöründe 124, eğitimde 31, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 18, sağlık sektöründe ise 15 projenin yürütülmekte olduğunu dile getirdi. İlçelerde ise en fazla yatırımın Burdur Merkez, Bucak ve Yeşilova'da yapıldığını ifade ederek, yatırımların il genelindeki dengeli dağılımına dikkat çekti.

Projelerin durumlarına ilişkin bilgi veren Vali Bilgihan, 2024 yılı içinde 118 projenin tamamlandığını, 108 projenin devam ettiğini, 64 projenin ihale aşamasında olduğunu ve çeşitli nedenlerle 41 projeye başlanamadığını belirtti.

Toplantının sonunda koordinasyonun önemine vurgu yapan Vali Bilgihan, yatırımcı kurum temsilcilerine ve katılımcılara söz vererek görüş ve önerilerini dinleyeceğini ifade etti. Vali Bilgihan, 2024 yılında elde edilen başarıların 2025 yılında da artarak devam etmesini temenni ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Telefonla çözülecek meseleleri anında çözün

Vali Baydar Bilgihan kurum müdürlerine "Bir telefon uzaklığında çözebileceğiniz konuyu bir telefon mesafesinde çözün." Diyerek sorunların bir an önce çözülmesini istediğine dikkat çekip; " Bir telefon mesafesinde çözemeyecekseniz bir konuyu bir koordinasyon gerekiyorsa çoklu bir etkileşim ve bu anlamda çalışma gerektiriyorsa bunu da mutlak surette gerek duyarsanız kendi koordinasyonunuzda ilgili vali yardımcılarımızın, benim koordinasyonumuzda mutlak surette konuyu gündeme getirip ve bu konudaki çalışmaları da kendiniz de takip edin. Dolayısıyla bir telefon uzaklığında ya da bir selam uzaklığında, bir çay, kahve içimlik mesafede bir konu bazen günler alabiliyor, bazen zaman alabiliyor. Buna hiçbir şekilde şehrimizde tahammülümüzün olmadığını ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve ilgili yetkililer katılım sağladı.