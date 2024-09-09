Burdur'da 40 Bin Öğrenci Eğitime Başladı - Son Dakika
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Burdur'da 40 Bin Öğrenci Eğitime Başladı

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı Burdur'da 40 bin 479 öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı. Vali Türker Öksüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'nin katılımıyla Türk Hava Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen programda, eğitimdeki önem vurgulandı ve öğrencilerle birlikte ilk ders zili çalındı. Programda bir öğrenci heyecan nedeniyle şiirini unuttu ancak öğretmeni tarafından desteklenerek tamamladı.

09.09.2024 21:37
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Burdur'da 40 bin 479 öğrenci ders başı yaptı

BURDUR - 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı tüm ülke genelinde olduğu gibi Burdur'da da başladı. 40 bin 479 öğrencinin ders başı yaptığı Burdur'da, Vali Türker Öksüz Türk Hava Kurumu İlkokulunda öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Türk Hava Kurumu İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Kutlama programı ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci; "Bugün ilimizde 244 okulumuzda 40 bin 479 öğrencimiz, 4 bin 21 öğretmenimiz ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Hiç şüphesizdir ki toplumların kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinde en etkili unsur eğitimdir. Bu nedenle bir ülke için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğu bilinciyle temel eğitimden ortaöğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın hak ettiği eğitimi almaları için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını seferber etmekte ve eğitim alanında da büyük adımlar atmaktadır" dedi.

Vali Türker Öksüz ise programdaki konuşmasında; " 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıcını yaptığımız bu güzel eylül gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bildiğiniz üzere medeniyetleri inşa eden ana unsur insandır. İnsanı dikkate almayan, insanı ihmal eden toplumların da kalıcı olamadıkları, kaybolmaya mahkum oldukları bir gerçektir. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi ancak iyi eğitim almış insan kaynağı ile mümkün olacaktır. Yarınımızın bugünümüzden iyi olması için, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın eğitimine daha çok önem vermek zorundayız. Bildiğiniz üzere 2023 yılının hemen başında İlimizde BESTE (Burdur'da Etkin Sürdürülebilir Tamamlayıcı Eğitim Projesi) başlatmıştık. BESTE projemizle çok verimli bir dönemi geride bırakırken, aynı şekilde yeni eğitim öğretim döneminde de projemizin meyvelerini daha da fazla toplayacağımız bir süreci hep birlikte yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. BESTE projemizle çok verimli bir dönemi geride bırakırken, aynı şekilde yeni eğitim öğretim döneminde de projemizin meyvelerini daha da fazla toplayacağımız bir süreci hep birlikte yaşayacağımıza yürekten inanıyorum" ifadesinde bulundu.

Konuşmalarında ardından şiir okuyan öğrencinin heyecandan şiirini unutup ağlamaya başlaması üzerine öğretmenin desteğiyle şiiri tamamlaması izleyenlerden büyük takdir aldı.

Programda halk oyunu gösterisinin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından ilk ders zili çalındı.

Tek tek sınıfları gezen ve öğrenciler ile sohbet eden Vali Öksüz ve beraberindekiler öğrencilere kitap hediye etti.

Düzenlenen programa Burdur Valisi Türker Öksüz'ün yanı sıra, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, protokol üyeleri, Okul Müdürü, öğretmenleri, öğrencileri ile veliler katıldı.

Kaynak: İHA

Türker Öksüz, Özdemirci, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da 40 Bin Öğrenci Eğitime Başladı - Son Dakika

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