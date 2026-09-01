Burdur\'da 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı: Başsavcı ve Baro Başkanından Adalet Vurgusu

Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Adalet; hakkı gözetmek, hukuka bağlı kalmak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, mağdurun yanında olmak, masumiyet karinesine riayet etmek ve herkesin hukuk önünde eşit olduğuna dair inancı yaşatmaktır. Bizler yargı görevini yerine getirirken yalnızca kanunları uygulamıyor; aynı zamanda toplumun adalete olan güvenini de koruyoruz" dedi.

2026-2027 adli yılı açılış programı çerçevesinde ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ile Burdur Barosu Başkanı Meltem Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından program Burdur Adliyesi bahçesinde devam etti.

"Hukuki güvenlik ekmek kadar, su kadar zaruri"

Programda konuşan Burdur Barosu Başkanı Meltem Özdemir, yeni adli yılın hukukun üstünlüğünün ve adalete olan güvenin güçlendiği bir yıl olması temennisinde bulundu. Avukat, hakim ve savcılar ile adalet çalışanlarının yeni adli yılını kutlayan Özdemir, "Adaletin yükünü fedakarca taşıyan avukat, hakim ve savcı meslektaşlarımın, yargıyı emekleri ile ayakta tutan adalet emekçilerinin ve adaletin asli sahibi olan yurttaşlarımızın yeni adli yılını kutluyorum. 2026-2027 adli yılının; hukukun üstünlüğünün ve adalete olan güvenin tam ve eksiksiz sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kürsünün hangi tarafında olursak olalım en doğru en adil olana ulaşmak yegane amacımızdır. Zira hukuki güvenlik ekmek kadar su kadar zaruri bir ihtiyaç ve öncelikli haktır" diye konuştu.

"Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı değildir"

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ise konuşmasına, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Tefenni Adliyesi zabıt katibi Hasan Aşçı'yı anarak başladı. Ünlüsoy, "Bir toplumda insanların haklarına güven duyabilmesi, kendisini güvende hissedebilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi; adaletin güçlü, tarafsız, bağımsız ve etkin bir şekilde tecelli etmesine bağlıdır. Adalet yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla sınırlı değildir. Adalet; hakkı gözetmek, hukuka bağlı kalmak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, mağdurun yanında olmak, masumiyet karinesine riayet etmek ve herkesin hukuk önünde eşit olduğuna dair inancı yaşatmaktır. Bizler yargı görevini yerine getirirken yalnızca kanunları uygulamıyor; aynı zamanda toplumun adalete olan güvenini de koruyoruz. Hepimizin ortak hedefi; hukukun üstünlüğünü esas alan, insan onurunu koruyan, makul sürede ve etkin biçimde sonuçlanan yargı hizmetinin vatandaşlarımıza sunulmasıdır. Burdur Adliyemiz açısından geride bıraktığımız adli yıl yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçmiştir. Burdur'da yargı hizmetlerinin etkin, hızlı, düzenli ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesi için hakim ve Cumhuriyet savcılarımızla, adliye personelimizle ve yargının diğer paydaşlarıyla büyük bir gayret içerisindeyiz. Her bir dosyanın arkasında bir insan hayatı, bir mağduriyet, bir hak arayışı veya çözülmeyi bekleyen bir uyuşmazlık bulunduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla Burdur Adliyesinde, yargı hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmek, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak ve adalet hizmetlerinin güvenilirliğini güçlendirmek temel önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. Adalet hizmetinin başarısı, yalnızca hakim ve Cumhuriyet savcılarının gayretiyle mümkün değildir. Yargının bir bütün olduğunu biliyor; bu bütünün her bir unsurunun görevini hakkıyla yerine getirmesinin adaletin tecellisine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz. Bu vesileyle; görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren Burdur Baromuzun kıymetli avukatlarına ve savunma makamının tüm mensuplarına özellikle teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program, günün anısına çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.