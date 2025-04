Burdur'da 5 Bin Öğrenci Kitap Okudu

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da 5 bin öğrenci, kitap okuma ve kitap takası gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilke imza attı. Gazi Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yanlarında getirdikleri kitapları birbirleriyle takas etti, ardından 15 dakika boyunca kitap okudu.

Burdur'da, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve gençlere okuma sevgisi aşılamak amacıyla Gazi Atatürk Stadyumu'nda Kitap Okuma etkinliği düzenlendi.

Yaklaşık 5 bin öğrenci, öğretmen, veli ve protokol üyesinin katıldığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Açılış konuşmalarını Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan gerçekleştirdi.

Türkiye'de bir ilke imza atılan etkinlikte, öğrenciler stadyumda yanlarında oturan arkadaşlarına getirdikleri kitapları hediye ederek kitap takasında bulundu. Ardından 15 dakika boyunca kitap okuma etkinliği yapıldı.

Halk oyunları gösterileri, yöresel çalgılar eşliğinde müzik dinletisi ve sanatçı Sümer Ezgü'nün sahne aldığı müzik performansıyla etkinlik sona erdi.

"Okuyan Burdur'un olduğuna dikkat çekmek istedik"

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, konuşmasında, "Bugün il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak düzenlediğimiz programda yardımlaşma ve paylaşmaya dikkat çekmek için kitap takası etkinliğimizi, okumanın önemine vurgu yapmak ve okuyan Burdur'un olduğuna dikkat çekmek için kitap okuma etkinliğimizi, telefonlarımızı sessize alarak ya da kapatarak başta dijital bağımlılık olmak üzere tüm bağımlılıklara, halk oyunlarımız ve yöresel çalgılarımızı çalan öğrencilerimiz ile kültürel miras aktarımının önemine, velilerimizin katılımı ile Cumhurbaşkanlığımız tarafından ilan edilen 2025 yılı aile yılına vurgu yaparak ailenin önemine ve öğrencilerimizin eğitiminde ailenin etkisine dikkat çekmek istemekteyiz" dedi.

"Burdur eğitim şehridir"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise şöyle konuştu:

"23 Nisan çocuk etkinlikleri kapsamında bugün okuma şenliğinde bir aradayız. Vermek istediğimiz mesaj; bilgili olan güçlü olur diyoruz. Daha çok okumak, daha çok öğrenmek için en güzel çağdasınız. Daha az dijital bağımlılık noktasında daha az bilgisayar, daha az oyunlara ilişkin bağımlılıkla mücadele noktasındaki hassasiyeti vurgulamak istiyoruz. Geleceğe ümitle baktığımız genç nesillerimizden büyüm bir ümit ve beklenti içerisindeyiz. Onlar daha çok çalışacaklar, daha çok okuyacaklar, bilime daha çok merak duyacaklar. Bugün bir farkındalık etkinliği yapıyoruz. Bu etkinlik çok anlamlı. Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlamış olacağız. Sevgili çocuklar şimdiden bayramımız kutlu olsun. Burdur bir eğitim şehridir. Burdurlu her durumda, her koşulda okumaya, eğitime, her türlü emeği, zamanı, fedakarlığı gösterir. O yüzden sizlerle gurur duyuyoruz."