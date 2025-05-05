Burdur'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burdur'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı

Geniş Video İzle

Tefenni'de çıkan kavgada 22 yaşındaki kadını bıçakla yaralayan 50 yaşındaki Sinan D. tutuklandı.

05.05.2025 02:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Tefenni ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 22 yaşındaki kadını bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçan 50 yaşındaki Sinan D. yakalandı. Sinan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir restoranda müzisyen olarak çalışan 22 yaşındaki Deniz A. ile aynı restoranda çalışan Sinan D. (50) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D, Deniz A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürülen Deniz A. buradaki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Deniz A.'nın taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli Sinan D. Antalya'nın Kepez İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sinan D, Tefenni İlçe Emniyet Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Tefenni, Burdur, Sağlık, Hukuk, Yerel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 03:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.