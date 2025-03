Burdur'da CHP Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Yoğun Katılım

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine yoğun katılım oldu. Oy verme işlemine partililerin yanı sıra üye olmayan çok sayıda vatandaş da katıldı. 9 yaşındaki Eylem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektubu sandığa attı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'de eşi Hülya Ercengiz ile birlikte Konferans ve Sergi Salonu'nda kurulan sandıkta oyunu kullandı.

Burdur'daki ön seçimde 9 yaşındaki Eylem, Ekrem İmamoğlu'na yazdığı mektubunu önce Başkan Ercengiz'e okuttu, ardından sandığa attı. Annesiyle birlikte oy kullanmaya gelen yurttaşlardan Semiha Gölbaşı, "İnşallah Türkiye'ye demokrasi gelir. Çocuklarımızın geleceği garanti altına alınır, mutlu yaşarız. Bir kadın olarak, Atatürk'ün kızı olarak bu ülkede huzurlu yaşamak istiyoruz" dedi.

Oy kullanma işleminin ardından konuşma yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz şunları söyledi:

"Biz de her Cumhuriyet Halk Partili gibi her yurttaş gibi erken seçim talebimizi dillendirdiğimiz ve ön seçim yöntemiyle belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanı adayımız için oy kullanmaya geldik. Bugün ön seçimle belirleyeceğimiz Cumhurbaşkanı adayımızın yargı sürecinde bir tutuklama kararı var. Bu karar toplumda geniş yankı uyandırdı. Toplumun bunu çok içselleştirdiğini düşünmüyoruz. Nedeni de bugün dayanışma sandığı adını verdiğimiz yurttaşın gelip katılım sağlayabildiği ve oy verdiği sandıklarda inanılmaz bir ilgi var. Vatandaşımız partili, partisiz, üye olsun, olmasın gelip dayanışma sandıklarında oy kullanıyor. Umuyorum eğer burada bir yanlışlık varsa bu yanlışlıktan dönülmesidir. Vatandaşlarımızın huzuru, gençlerimizin umudu, bu ülkenin ekonomisi, yargının bağımsızlığına, adaletin gücüne ve yöneticilerin bu adaleti her yurttaşa eşit kullanabilmesiyle ilintilidir. Bugün bizler yöneticiler olarak vatandaşımızın yaşam güvencesini, yaşam hakkını, geleceğe olan beklentisini yükseltmek ve korumak zorundayız. Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımız da her bir yurttaş gibi bu hakka sahiptir. Son bir haftadır ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçlerin atlatılmasını arzuluyoruz. Huzur istiyoruz. Devletimizin güvencesinde her bir yurttaş gibi seçme ve seçilme hakkımızı kullanmak istiyoruz. Güvendiğimiz güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletli yönetilmesini istiyoruz."

"20 sene yönettiler daha doymadılar"

Dayanışma sandığında oy kullanmaya gelen yurttaşlardan Mehmet Ceylan ise, "Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyi bir adam bulurlarsa öpsünler başlarına koysunlar. İki teröristi getirip halkı kandıracağız diye uğraşmasınlar. Yazıklar olsun ülke nereden nereye geldi. 20 sene yönettiler daha doymadılar" diye konuştu.