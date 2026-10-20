Burdur'da cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi, sanığa 39 yıl 6 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
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Burdur'da cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi, sanığa 39 yıl 6 aya kadar hapis istendi

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Burdur\'da cinsel saldırı iddianamesi kabul edildi, sanığa 39 yıl 6 aya kadar hapis istendi
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Burdur'da 62 yaşındaki sanık hakkında cinsel saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklu sanık 18 yıl 3 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak; mağdur hakkında da ruhsatsız silah suçundan 2-4 yıl hapis istendi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞÇI

(BURDUR) - Burdur'da 62 yaşındaki A.K'nin, araç içerisinde E.H'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığı, karşı koyması üzerine başından tabancayla ağır yaraladığı suçlamasına ilişkin iddianame kabul edildi. Sanık A.K, "cinsel saldırı", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, inceleme soncunda iddianamenin kabulüne hükmetti.

İddianamede, merkezdeki Şeker Plajı bölgesinde 8 Mayıs 2026 akşamı sanık A.K'nin (62), aynı araçta bulunan ve resmi kayıtlarda 2011 doğumlu olduğu belirtilen E.H'yi başından silahla yaraladığı ifade edildi.

Ağır yaralanan E.H'nin yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra bilincinin açıldığı ve ifadesinin alındığı aktarılan iddianamede, E.H'nin ifadesinde A.K'nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, karşı koyması üzerine silahla başından vurduğunu anlattığı bildirildi.

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda E.H'nin kemik yaşının 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün almış olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Halen tutuklu bulunan sanık A.K. "cinsel saldırı", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 18 yıl 3 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak.

İddianamede "müşteki-sanık" E.H'nin de "ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: ANKA
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