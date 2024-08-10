Burdur\'da Halk Otobüsü Gelin Arabası Oldu

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Burdur'da Ayfer Aktürk ile dünya evine giren Sefer Türkoğlu, ekmek teknesi halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Nikaha otobüsle gelen çift evlilik cüzdanlarını aldıktan sonra otobüsle kornalar eşliğinde şehir turu yaptı.

Düğünlerin vazgeçilmesi olan ve farklı konseptlerle dikkat çeken gelin arabaları konsepti furyasına bir yenisi de Burdur'dan eklendi. Burdur'da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Sefer Türkoğlu, düğününde de ekmek teknesinden vazgeçmeyerek otobüsü gelin arabasına çevirdi.

Eşi Sefa Türkoğlu'nun özenle süslettiği gelin arabası halk otobüsü ile birlikte nikah salonuna gelen Ayfer Aktürk eşinin böyle bir şey yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımıza anlatacak güzel bir anı kalsın istedik. Kocamın mesleğine saygı duyuyorum aynı şekilde gurur da duyuyorum. En azından değişiklik oldu" ifadelerine yer verdi.

Sefa Türkoğlu ise, " Burdur Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü şoförüyüm. Bugün nikahımız var. Değişiklik olsun istedik. Bu duygu çok farklı. Anlatılabilecek bir şey değil. Cümlelerle telaffuz edebileceğimiz bir şey değil kesinlikle. Alışıldık bir şey olmadığından güzel tepkilerle karşılaştık" dedi.

Mutlu çift nikah cüzdanlarını aldıktan sonra gelin arabası halk otobüsüyle kornalar çalıp şehir turu atarak mutluluklarını Burdurlular ile paylaştı. - BURDUR