Burdur\'da İl Genel Meclisi Başkanı ve 5 meclis üyesi CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya ile 5 İl Genel Meclisi üyesi, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Çelikkaya ve meclis üyelerine parti rozetleri düzenlenen programda takıldı.

Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Semih Çelikkaya, Merkez İl Genel Meclisi Üyesi Sevilay Arslan, Yeşilova İl Genel Meclisi Üyesi Serkan Yıldırım, Bucak İl Genel Meclisi üyeleri Muzaffer Özdemir ve Özgür Özmen ile Karamanlı İl Genel Meclisi Üyesi Osman Erkanal, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

Burdur İl Genel Meclisi YENİ Parti Grup Odası'nda düzenlenen programa YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, YENİ Parti Burdur Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı ile parti yöneticileri katıldı.

Programda, YENİ Parti'ye geçen İl Genel Meclisi Başkanı ve 5 üyeye parti rozetleri takıldı.

İL BAŞKANI AYTEN: KATILIŞLARI ROZET TAKILARAK TAÇLANDIRILACAK

YENİ Parti Burdur İl Başkanı Barış Ayten, "Bugün burada İl Genel Meclisi Başkanımız ve çok kıymetli İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızın, biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip halkın partisi, milletimizin kurduğu parti, YENİ Partimizle aramıza katılışlarının rozet takılarak taçlandırılmasını gerçekleştireceğiz."dedi.

MİLLETVEKİLİ İZZET AKBULUT: BİZ BİRLİKTE OLACAĞIZ, DAHA DA ÇOĞALACAĞIZ

YENİ Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise, "Hepinizin malumu, Türkiye'nin malumu. Artık önümüzde iki tane seçenek var. Türkiye'nin önünde iki seçenek var. ya mevcut iktidar, yani Türkiye'nin bugün 7'den 77'ye herkesin şikayet ettiği, birçok kesimin şikayet ettiği, artık iktidar değişimi beklediği mevcut bir iktidar var. Bir de iktidarın karşısında tek alternatif olan, az önce kıymetli il başkanımızın da söylediği gibi, milletin oluşturduğu bir siyasi oluşum, yani YENİ Partimiz var. Kıymetli arkadaşlarımız bu gerçeği görerek YENİ Parti'nin İl Genel Meclisi üyeleri oldular hep birlikte. Kıymetli İl Genel Meclisi Başkanımızla birlikte bu mücadeleyi, iktidar değişimi umudu taşıyan milyonlara umut olabilmek, bu umudu büyütebilmek adına Burdur'da bu görevi üstlendiler. Bizler de hem kendilerine bir rozet takdimi hem de güncel konuları değerlendirme açısından kendilerini ziyaret ettik. Biz birlikte olacağız, daha da çoğalacağız ve az önce söylediğimiz gibi milyonların beklentisine karşılık verecek ve yepyeni bir iktidarı Özgür Özel Genel Başkanımızın önderliğinde Türkiye ile buluşturacağız diyorum." diye konuştu.

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI ERCENGİZ: HALKIMIZIN SESİNE KULAK VERDİK

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'de konuşmasında şunları söyledi:

"Yerel yönetimlerin iki ayağından birisi olan il özel idare ve İl Genel Meclisi, daha çok bizim alanımız dışında, bizim sınırlarımızın bittiği noktadan itibaren ilçe ve köylerimizde faaliyet gösteren önemli bir yürütme. Bu anlamda da halkın seçilmişleri olarak İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız, bir başkan başkanlığında köylerimize, ilçelerimize hizmetin götürülmesi konusunda, tabii seçimlerin sonucunda siyaseti bir kenara bırakarak 5 yıl boyunca birlikte çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada ben ve 15 meclis üyesi arkadaşım, milletin kurduğu YENİ Parti'ye geçme kararı alarak geçtiğimiz günlerde, sizlerin de takip ettiği şekliyle, geçmiştik. Tabii biz halkın sesine kulak verdik. Halkımızın bizlerden istediğine, halkımızın bizlerden beklediğine kulak vererek bu siyasi tercihimizi yapmıştık. Bugün burada da İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımızın bir kısmının bu yöndeki tercihini, bizler de gelip hem onlarla görüşüp hem de onlarla birlikte olup gündeme dair birtakım değerlendirmeler yaptık. Bizler seçildikten sonra, biraz önce ifade ettiğim şekliyle, siyasetten biraz uzak kalmaya çalışan, merkezine halka hizmet etmeyi odak kabul eden yerel yönetimler olarak elbette halkın siyasi tercihlerini de görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu nedenle şu anda İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Semih Çelikkaya arkadaşımıza, başkanımıza ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kendilerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde dönem sonuna kadar da aynı kararlılıkla bu hizmetlerin verileceğinden hiçbir şüphem yok." dedi.

MİLLETVEKİLİ CAVİT ARI: BURDUR'DA GÜZEL BİR OLAYA TANIKLIK ETMEK İÇİN BURADAYIM

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise şöyle konuştu;

"Bugün Burdur'dayız. Burdur'da güzel bir olaya tanıklık etmek için buradayım. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yaşar Tüzün ve Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bilgisi dahilinde buradayız. Yerel yönetimlerin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin seçilmiş üyeleri, İl Genel Meclisi üyelerimizin Burdur'da bulunan değerli arkadaşlarımızın önemli bir kısmı bugün yeni kurulmuş olan partimize, yani YENİ Partimize geçiyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Öncelikle partimiz kurulur kurulmaz önce 91 milletvekiliyle ana muhalefet partisi durumuna geldi ve 411 belediye ile başlayan süreçte, istifalar ve değişik nedenlerle el değiştirmeler sonrasında yaklaşık 380 belediyenin 260'ın üzerinde belediyesi yine YENİ Partimize geçti. Şimdi önceki süreçte Türkiye'de toplam 8 Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclisi Başkanı arkadaşımız vardı. Bu başkanlarımız da hızlı bir şekilde YENİ Parti'ye geçerek artık YENİ Parti'de siyaset yaparak ülkemize, milletimize hizmet etme kararı aldılar. Ben burada örnek bir davranışla bugün partimize geçen, başta İl Genel Meclisi Başkanı Semih Başkanıma ve İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kutluyorum. Diğer arkadaşlarımıza da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olsun. Çalışmalarında da başarılar diliyorum."