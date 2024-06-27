Burdur'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burdur'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, son 16 turuna yükselmesi Burdurlular tarafından parkta kurulan dev ekrandan izlenerek coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte vatandaşlar hoparlörden açılan şarkılarla galibiyeti kutladı.

27.06.2024 04:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Burdur'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı

BURDUR - A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1'lik skorla geçerek, adını son 16 turuna yazdırması maçı parka kurulan dev ekrandan izleyen Burdurlular tarafından coşkuyla kutlandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.

Burdur'da düzenlenen etkinlikte Türkiye- Çekya maçı Burç Mahallesi Şehit Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Nurhan Çiftçibaşı Parkı'nda dev ekranla vatandaşlara sunuldu. Sandalyesini, çekirdeğini ve içeceğini kapan Burdurlular, Milli Takım'ın bu önemli maçını izlemek ve destek olmak için soluğu parkta aldı. Onlarca kişinin katıldığı etkinlikte maç büyük bir dikkatle takip edilirken, atılan goller ve galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşandı. Maçın bitiş düdüğüyle A Milli Futbol Takımı'nın son 16 turuna kalması büyük bir coşkuya sahne olurken vatandaşlar hoparlörden açılan şarkılarla galibiyeti kutladı.

Burdur\'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:40:15. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da parkta dev ekrandan izlenen milli maçın ardından Burdurlular galibiyeti coşku ile kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement