Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu - Son Dakika
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Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu

05.06.2022 22:56

Burdur'da sel felaketi.

Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu

Sel suları köy kahvehanesinin içinde geçti, 40'a yakın hayvan telef oldu

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesi, Yeşildere Köyü'nde meydana gelen yarım saatlik kuvvetli sağanak sele yol açtı. Köyün yüksek kesimlerinden gelen su köy merkezinden aşağı doğru giderken araçlara ve bazı evlere zarar verdi, hayvanların telef olmasına sebep oldu.

İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı köyde, itfaiye ekiplerince ve köylü vatandaşlar el birliğiyle selde kurtarabildiklerini aldılar. Diğer taraftan Yeşildere Köyü'nde yaşayan ve olaya tanık olan Nazmi Uzunselden sonra köydeki durumu anlatırken, köyün Gıgılı ve Çam Deresi mevkilerinden gelen selin maddi hasara yol açtığını aktardı. Kuvvetli yağmur ve doludan köyde yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu anlatan Uzun, köydeki ahırlarda da yıkılmaların olduğunu söyledi.

Köydeki birçok evde ve bahçelerinde büyük maddi hasarın olduğu gözlemlenirken, köy kahvehanesine de gelen selin kahvehane içinden akıp gittiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sel nedeniyle köyün bazı yolları da yerinden söküldüğü gözlenirken cep telefonu kameralarıyla olay anını çeken vatandaşların paylaşımları da meydana gelen selin kuvvetini gözler önüne seriyor.

Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu
Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu
Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu
Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu
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Kaynak: İHA

Gölhisar, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da sel felaketi...Düğün salonu, köy kahvesi ve evler sular altında kaldı, 40'a yakın hayvan telef oldu - Son Dakika
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