Burdur\'da Silahlı Tartışma Sonucu Ölüm: Sanığa 11 Yıl Hapis Cezası

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MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'da 19 Kasım 2022 tarihinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı bir kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan Osman Çelikbaş, 11 yıl 1 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde 19 Kasım 2022 tarihinde çıkan tartışmada iş yeri sahibi Osman Çelikbaş (36), tartışma yaşadığı Ş.A. (49) ile Şeyhmus Bakış'a (33) silahla ateş açarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeyhmus Bakış, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Osman Çelikbaş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman Çelikbaş, sanık avukatları ve yakınları, maktül Şeyhmus Bakış ve olayda yaralanan müşteki Ş.A.'nın avukatları ile yakınları katıldı.

Sanık Osman Çelikbaş, duruşmada, kasten öldürme amacıyla hareket etmediğini, yaşanan ölüm nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme, sanık Osman Çelikbaş'a kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan önce 15 yıl hapis cezası verdi. Ardından eylemi haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığı belirtilerek 11 yıl 3 aya daha sonra iyi hal indirimi uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Sanık Çelikbaş'a ayrıca silahla kasten yaralama suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 11 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ruhsatsız silah kullanmaktan da 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme çıkışında konuşan Bakış ailesinin avukatı Kemal Aytekin, "Biz bu süreci sabırlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu şahıs hak ettiği cezayı en nihayetinde alacak" dedi.