Burdur Devlet Hastanesi'nde Diyaliz Olayıyla İlgili 4 Kişi Gözaltına Alındı

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(BURDUR) - Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği diyaliz olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi adliyeye sevkedildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs tarihinde diyaliz tedavisi gördükten sonra evlerine dönen hastalar baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetler ile tekrar Burdur Devlet Hastanesi'ne gelmiş, hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması üzerine yetkililer tarafından gün içinde diyaliz alan hastalar aranarak ambulanslarla hastaneye getirilmişti. 33 hasta çevre illerdeki hastanelere sevk edilmiş, tedavi altına alınan ve entübe edilen hastalardan Mustafa Demir, Saniye Aksöz ve Amina Abas Jama tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Önlem olarak diyaliz merkezi kapatılmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

Taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından gözaltına alınan Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli sekreter M.C. ile elektrik teknisyeni İ.S. ve makina mühendisleri G.A.S. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.