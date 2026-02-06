6 Şubat depremlerinde birçok insana umut olan Burdur İtfaiyesi deprem şehitlerini unutmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk saatlerinde yola çıkarak birçok depremzedeyi kurtaran Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, saat 04.17'yi gösterdiğinde siren çalarak hayatını kaybeden depremzedeleri andı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin 3. yılında ülkenin birçok yerinde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Depremin ilk dakikalarında hazırlıklarını tamamlayarak yardım için yola koyulan ve Kahramanmaraş'ta depremin simgesi haline gelen yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı ve birçok kişinin enkaz altında kaldığı Ebrar Sitesi'nde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de depremzedeleri unutmayarak anma töreni gerçekleştirdi. Soğuk havaya rağmen toplanan itfaiye personeli, saatler 04.17'yi gösterdiğinde siren çalarak 2 dakika saygı duruşunda bulunarak hayatını kaybeden depremzedeleri andı.

"İlimiz de deprem bölgesi olmasından dolayı depreme karşı hazırlıklı olmaya çalışıyoruz"

Asrın felaketinin 3. yıl dönümü olmasına rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "Korkularımız, endişelerimiz hala devam ediyor. Ülkemiz deprem bölgesi. Depremden büyük dersler çıkardık. İlimiz de deprem bölgesi olmasından dolayı depreme karşı hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Deprem bir doğa olayı, biz hazırlıklı olsak da bu olayla mutlaka bir gün karşılaşacağız. Onun için sadece ekip hazırlamak değil, binalarımızı güçlendirmek, insanları bilinçlendirmek de çok önemli. Deprem öldürmez, bina öldürür" dedi.

"Gücümüzün yettiği, tırnaklarımızın kazıdığı kadar insanlara ulaşmaya çalıştık"

Depremin ilk anında personeli toparlayarak yardım için yola koyulan Ballak, "4.17'de deprem olmuştu. 4.27'de belediye başkanım aradı. Biz saat 5.10 gibi 3 ekip 24 arkadaşımız ile deprem bölgesine hareket ettik. Bölgeye ulaşan ilk ekiplerden bir tanesiydik. Kahramanmaraş'ta yıkımın en çok olduğu alan olan Ebrar Sitesi'ne yönlendirildik. Oradaki manzara anlatılmaz, anlatılamaz da. Gücümüzün yettiği, tırnaklarımızın kazıdığı kadar insanlara ulaşmaya çalıştık. Birçok insanı hayata bağladık, daha fazlasını da maalesef ebediyete uğurladık" şeklinde konuştu. - BURDUR