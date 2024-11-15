Burfaş B kafe, artık Orhangazi'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burfaş B kafe, artık Orhangazi'de

Burfaş B kafe, artık Orhangazi\'de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Burfaş B Kafe'nin yeni şubesini Orhangazi ilçesine kazandırdı.

15.11.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği Burfaş B Kafe'nin yeni şubesini Orhangazi ilçesine kazandırdı.

Bursa'nın her bir ilçesi için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, 'hızlı kahve konsepti' ve geniş ürün yelpazesi ile öne çıkan Burfaş B Kafe'nin yeni şubesini Orhangazi ilçesine kazandırdı. Şehit Erhan Öztürk Parkı'nda oluşturulan kafenin açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Burfaş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Burfaş Genel Müdürü Erhan Pınar, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın dışarıya açılan kapılarından olan Orhangazi'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kentin tümünü mutlu edecek hizmetler üretmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, Orhangazi'nin tüm sorunlarını bildiklerini, adım adım projeleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Burfaş B Kafe'nin yeni şubesini Orhangazi'ye kazandırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Burfaş'ın hizmetinden ve fiyatlarından halkımız memnun kalacaktır. Burfaş B Kafe'de 50'ye yakın içecek, 40'e yakın da yiyecek çeşitleri var. İkincisini de Kültür Merkezi'nin içerisinde planlıyoruz. Kültür Merkezi ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi. Orhangazililerin sosyal ve kültürel ilişkilerini geliştireceği bir ortamı sağlamış olacağız. BESAŞ ile ilgili de bir planlama yapıyoruz. Böylece Orhangazi hakkını almaya devam edecek" dedi.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, Burfaş B Kafe'lerde hijyen ve nitelik açısından kaliteli ürün yelpazesini uygun fiyata halka sunduklarını söyledi. Burfaş Kafeleri kent içinde de çoğaltmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Burfaş'ın restoranlarında kullandığımız yağlarla ilgili çalışma yaptık. Üreticimizi desteklemek maksatlı 50 ton zeytin aldık. Marmarabirlik ücretsiz şekilde sıkma işlemini yapıyor. 11 bin litre yağı Burfaş'ın tüm tesislerinde kullanacağız. Vatandaşın gülümsemesi, güzel bir yaşam sürmesi bizim en büyük arzumuzdur. Burfaş B Kafe, Orhangazi'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi'ye çok yakıştığını düşündükleri B Kafe'nin açılışından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Orhangazi'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu belirten Aydın, ilçeye yapılan her çalışmanın yanında olduklarını ifade ederek kafenin açılmasında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır, ilçeye B Kafe'nin kazandırılmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri, Burfaş B Kafe'de barista önlüklerini giyerek vatandaşlara kahve ikramında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Orhangazi, Politika, Ekonomi, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burfaş B kafe, artık Orhangazi'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:56:28. #1.12#
SON DAKİKA: Burfaş B kafe, artık Orhangazi'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.