Burhan Öngül'den Türk Kahvesi Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Burhan Öngül'den Türk Kahvesi Uyarısı

Burhan Öngül\'den Türk Kahvesi Uyarısı

Eskişehirli kahveci Burhan Öngül, marketlerdeki paketli kahvelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

13.01.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yarım asırdır kuru kahvecilik yapan Burhan Öngül, Türk kahvesi alırken hazır ve paketli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türk kahvesi kendine özgü bir yapım şekli, sunum ve tadıyla Türk kültürünün önemli bir parçası. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanan Türk kahvesi vatandaşların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alırken, esnaf Burhan Öngül, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları aktardı. Hazır ve paketli kahvelerle ilgili uyarıda bulunan Öngül, vatandaşın bildiği ve tanıdığı esnaftan hakiki Türk kahvesi almasını tavsiye etti. Kahve çekirdeklerinin müşterilerin gözü önünde taze olarak çekildiğini vurgulayan Öngül, hakiki ürünlerin hem daha lezzetli hem de sağlıklı olduğunu belirtti.

"Kesinlikle marketlerden kahve alınmaz çünkü sağlıklı değil"

Yarım asırdır kuru kahvecilik yaparak geçimini sağlayan Burhan Öngül, "Hamamyolu Caddesi'nde kahveciler var. En genci 80 yaşında, 90-100 yıllık kahveciler var. Ben insanları bir kere kandırırım, bir daha kandıramam. Türkiye'nin en meşhur kahve firmalarından birisi, kendi tezgahında kahvenin kilosunu 800 liraya satıyor. Marketlerde onun paket kahvelerinin 100 gramı 25 lira. Yani kilosu 250 lira. Bu nasıl oluyor? Çünkü içinde kahve yok. Hindistan'dan gelen bir malzemeye çekip içine koyuyorlar. O yüzden kesinlikle marketlerden kahve alınmaz çünkü sağlıklı değil. Hakiki kahve isteyen müşteri buraya geliyor, gözünün önünde çekiyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha lezzetli oluyor" dedi.

"Dünyada petrolden sonra en büyük ticaret, kahve ticaretidir"

Kahvenin Türkiye'de yetişen bir ürün olmadığını dile getiren Öngül, "Herkesin bildiği bir yanlışı düzelteyim, Türk kahvesi Türkiye'de yetişmiyor. İşlemesinden dolayı Türk kahvesi adını alıyor. Kavrulması ve çekilmesinden Türk kahvesi deniliyor. Kahve orta Amerika, Guatemala ve Venezuela'da yetişir. Bunun borsası Hamburg'a gelir. Amerika bile kahveyi alır Hamburg'dan alıp götürür. Dünyada petrolden sonra en büyük ticaret, kahve ticaretidir. Dolarda 1 lira oynadığı an kahveye hemen zam gelir. Aynı zamanda süt tozu, kakao, kahve ve kahveye bağlı diğer ürünler anında zamlanır. Bunda hükümetin veya vatandaşın suçu yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhan Öngül'den Türk Kahvesi Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 07:22:40. #1.11#
SON DAKİKA: Burhan Öngül'den Türk Kahvesi Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.