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Burhaniye Belediyesi, 2023 yılında sağlık hizmetlerine devam ediyor - Son Dakika
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Burhaniye Belediyesi, 2023 yılında sağlık hizmetlerine devam ediyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, 'Önce Sağlık' sloganıyla 2023 yılında yaklaşık 35 bin kişiye sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, Tabiplik, Evde Sağlık, Hoş Geldin Bebek, Cenaze Hizmetleri, Taziye Ziyaretleri, Diyetisyen, Sokak Hayvanları Bakımevi, Uçkun ve Haşere İlaçlama gibi birçok alanda geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

Burhaniye Belediyesi, 2023 yılında sağlık hizmetlerine devam ediyor
02.01.2024 - 14:03,
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Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi, "Önce Sağlık" sloganıyla 2023 yılında yaklaşık 35 bin kişiye sağlık hizmeti sunmayı sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, Tabiplik, Evde Sağlık, Hoş Geldin Bebek, Cenaze Hizmetleri, Taziye Ziyaretleri, Diyetisyen, Sokak Hayvanları Bakımevi, Uçkun ve Haşere İlaçlama gibi birçok alanda geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.

2023 yılı başından itibaren görev yapan 2 doktor ile birlikte tabiplikte 20 bin 500 tedavi ve reçete hizmeti verilirken, Belediye Sağlık Ocaklarında 8 bin 46 vatandaşa hizmet sunuldu. Evde sağlık hizmetleriyle Tabipliğe gelemeyen 6 bin 644 vatandaşın tedavisi evlerinde gerçekleştirildi. "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ise 2023 yılı başından itibaren 157 bebek ve annesine sağlık ve bakım hizmeti sunuldu.

Taziye ve ücretsiz cenaze hizmetleriyle vatandaşların acılarına ortak olan Burhaniye Belediyesi, 2023 yılında 708 vatandaşın defin işlemlerini gerçekleştirildi ve ilçe genelinde yalnız yaşayan, yaş almış 6 bin 644 vatandaşa evde bakım hizmeti sundu.

Hasta nakil, cenaze nakli, ilaç dağıtımı ve iş güvenliği gibi rutin hizmetleri aralıksız sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığına da insan sağlığı kadar önem veriyor. Burhaniye Belediyesi Alida Nedim Eraslan Sokak Hayvanları Bakımevi'nde 2023 yılı içinde 3 bin 937 hayvanın barınma ve tedavisini gerçekleştiren ekipler, düzenli olarak mama ve su desteği sağlayarak sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini yürütüyor.

İnsan sağlığını etkileyen uçkun ve haşere ilaçlamalarını düzenli olarak yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü, zarar vermeyen etken maddeli ilaçlama sistemleri ile uçkunlarla mücadeleyi periyodik olarak sürdürüyor.

Sağlık alanında Burhaniye'de her bireye hizmet verdiklerini vurgulayan Başkan Deveciler, "Önleyici ve koruyucu sağlık çalışmalarını Burhaniyeli hemşehrilerimiz için aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla hastalıkta sağlıkta her zaman el ele olacağız. "Her Alanda Önce Sağlık" anlayışımız ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla daha sağlıklı günler için hizmetlerimize hiç durmadan, ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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