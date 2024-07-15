SEFER TALAY
(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Börülceköy Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Börülceköy Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitlerin kabrine karanfil bırakılırken, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Mustafa Serin'e mezarı başında dua edildi.
Yapılan törene, Kaymakam İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya, Belediye Başkanvekili Tarık Erdil, Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, daire müdürleri, müftü Mustafa Ali Işık ve şehit yakınları katıldı.
Son Dakika › Yerel › Burhaniye'de 15 Temmuz İçin Anma Töreni - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?