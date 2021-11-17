Üye Girişi
Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor - Son Dakika

Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor

17.11.2021 14:38
Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi Camiinde cemaate çorba ikramı geleneği devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi Camiinde cemaate çorba ikramı geleneği devam ediyor. Sabah namazı sonrası, değişik vatandaşlar tarafından çorba ikramı yapılırken, son çorba ikramını da imam Kadir Özdemir yaptı.

İlçenin turistik Ören Mahallesinde cami cemaati arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma takdir toplarken, çorba ikramı geleneği de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde emekli bankacı Mustafa Karabıyık çorba ikramında bulunurken, dün de imam Kadir Özdemir çorba ikramı yaptı. Sabah namazı çıkışında Öğretmenler Mahallesindeki bir lokantaya gidenler hep birlikte çorba içti. Çorba geleneğinin devam ettiğini anlatan Mustafa Karabıyık,, "Cemaatimiz arasında çok güzel bir dayanışma var. Çorba ikramı da gelenek haline geldi. Bugün de Kadir hocamızın çorbasını içtik Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbul'dan geldiğini anlatan Kaan Tuna da, "Yaz aylarında Ören'de oturuyorum. Şimdi de çocukların tatili için bir haftalığına Ören'e geldim. Çorbamızı da içtik. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu gelenek devam etmeli" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı 14:35 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi 14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim 14:10 Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider 13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Son Dakika Haberleri
14:34 Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
14:29 Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü
14:22 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti
14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi
14:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir
14:19 Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor
14:17 Muslera'nın yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi
14:15 Organize İşler'in üçüncüsü yolda: Karun Hazinesi
14:11 Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez
14:10 Eda Ece'den Danilo Zanna açıklaması: 5 yıldır görmedim
Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi Okulda çalınan "Bilmem mi? şarkısı Sefo'yu harekete geçirdi         
14:38
Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü Yine kadın cinayeti: Beş çocuğunun annesini öldürdü         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi savunan AK Partililere kapıyı gösterdi: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizi savunan AK Partililere kapıyı gösterdi: Kusura bakmasınlar bu yolda beraber olmam         
14:24
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor Limon pis kanı temizliyor, toksinleri söküp atıyor         
14:20
Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez Beren Saat, Kenan Doğulu konserindeki dansı hakkında konuştu: 10 yıl sonra ilk kez         
14:11
Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti         
13:54
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı 23 haftalıkken dünyaya geldi! 648 gram doğan Umut bebek hayata tutunmayı başardı         
10:36
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 14:41:53. #1.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement