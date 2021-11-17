Burhaniye'de çorba geleneği sürüyor - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Ören Mahallesi Camiinde cemaate çorba ikramı geleneği devam ediyor. Sabah namazı sonrası, değişik vatandaşlar tarafından çorba ikramı yapılırken, son çorba ikramını da imam Kadir Özdemir yaptı.

İlçenin turistik Ören Mahallesinde cami cemaati arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma takdir toplarken, çorba ikramı geleneği de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde emekli bankacı Mustafa Karabıyık çorba ikramında bulunurken, dün de imam Kadir Özdemir çorba ikramı yaptı. Sabah namazı çıkışında Öğretmenler Mahallesindeki bir lokantaya gidenler hep birlikte çorba içti. Çorba geleneğinin devam ettiğini anlatan Mustafa Karabıyık,, "Cemaatimiz arasında çok güzel bir dayanışma var. Çorba ikramı da gelenek haline geldi. Bugün de Kadir hocamızın çorbasını içtik Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

İstanbul'dan geldiğini anlatan Kaan Tuna da, "Yaz aylarında Ören'de oturuyorum. Şimdi de çocukların tatili için bir haftalığına Ören'e geldim. Çorbamızı da içtik. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu gelenek devam etmeli" dedi. - BALIKESİR