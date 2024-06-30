Burhaniye'de İkinci El Mezadı İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerel

Burhaniye'de İkinci El Mezadı İlgi Görüyor

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde salı günleri düzenlenen ikinci el mezadı ilgi görüyor. Mezada iki yıldan beri geldiğini anlatan Şerafettin Esen, "Her hafta gelerek eve 3-5 kuruş katkı sağlıyorum" dedi.

30.06.2024 14:18
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SEFER TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde salı günleri düzenlenen ikinci el mezadı ilgi görüyor. Mezada iki yıldan beri geldiğini anlatan Şerafettin Esen, "Her hafta gelerek eve 3-5 kuruş katkı sağlıyorum" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, üç yılını doldurdu. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaptan halıya kadar çok sayıda eşyayı alıp satarak güzel vakit geçiriyor. Mezatta, eski tabaklardan gemici fenerine, eski halı ve kilimlere kadar yüzlerce ürün satılıyor.

Mezada iki yıldır düzenli olarak katıldığını söyleyen Şerafettin Esen, "Mezada geliyorum. Yaklaşık iki yıldan beri katılıyorum. Evde kullanmadığım eşyaları değerlendiriyorum. Her hafta gelerek eve 3-5 kuruş katkı sağlıyorum  Eğer ihtiyacım varsa da onları da almaya çalışıyorum" dedi. Ankara'dan gelen Nazmi Terzi de, "Bu mezada her hafta Ankara'dan geliyorum. Güzel şeyler oluyor. Mutlu oluyoruz. Bir şeyler alıyoruz, satıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Herkesin gelmesini de bekleriz" diye konuştu. Ayvalık'tan gelen Metin Egeli ise, "Üç Senedir geliyorum. Gayet memnunum. Uygun şeyler satılıyor mezatta. Heyecan da veriyor bana. Arkadaşlara da söylüyorum. Mesela arkadaşımı yeni getirdim. İlk defa geliyor. Gayet güzel" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Burhaniye, Yerel, Son Dakika

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