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Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla gerçekleşti.

Sabah gerçekleşen resmi tören, akşam da Cumhuriyet Meydanı'nda renkli bir programla sürdü. Bulgaristan ve Romanya'dan gelen halk oyunları ekipleri adeta bir kültür şöleni yaşandı. Ekipler dans gösterilerine başlamadan önce; Burhaniye Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy, Burak Filiz, Muharrem Keskün tarafından uluslararası dans ekiplerinin eğitimcilerine katkı ve katılımlarından dolayı hediyeler ve plaketler sunuldu. Ardından Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin halk oyunları gösterimi ile başlayan program Bulgaristan ve Romanya'dan Burhaniye'ye gelen dansçıların sahne şovları ile sürdü.

Romanya-Silitea Belediye Başkanı Mihai Soare'nin de katıldığı Uluslararası dans gösterileri, Burhaniye Kent Konseyi Halk Oyunları Topluluğu ile sona erdi. Ekiplerinin ilçeye gelmesinde emeği geçen Salih Önsoy ve Murat Erdem'e teşekkür hediyeleri Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna tarafından verildi.

Dans gösterilerinin ardından hız kesmeden süren kurtuluş şenliği, Mod10 konseri ile devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki MOD10 Gençlik Orkestrası performansı ile kurtuluş coşkusunu artırarak devam ettirdi. Umut Ayral'ın şefliğinde Burhaniyelilere müzik ziyafeti yaşatan 8-18 yaş arasındaki genç yetenekler büyük beğeni topladı.

Mod10 konseri ardından Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, sanatçılara teşekkürlerini sunarak hediyelerini takdim etti. - BALIKESİR