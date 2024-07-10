Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyled

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Konya'da sendika binasında sendika üyeleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, talepleri için 4 maddeli eylem planının 3'ünde istediklerini elde edemediklerini belirten Başkan Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi.

"Düzenlemenin bir an önce yapılmasını bizler kamu çalışanları olarak bekliyoruz"

Büro Memur-Sen ve kamu çalışanları olarak belli sıkıntılarının olduğunu anlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Bunlardan bir tanesi 3600 ek gösterge konusu. 3600 ek gösterge konusu 4 meslek grubuna verilecekti. Daha sonra yapılan mücadeleler sonucunda toplu sözleşmede uzmanlar, denetmenler, şube müdürleri gibi alanı genişletildi ve arkasından da birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle alakalı bir süreç yürüdü" dedi. "3600 ek gösterge süreci bu toplu sözleşme dönemi tamamlanmadan verilmesi gerekiyor kamu çalışanlarına. Çünkü 3600 hem emeklilikte, hem de maaşlarda kamu çalışanları için önemli bir fark oluşturuyor" diye devam eden Yazgan, "Diğer bir konu tabii toplu sözleşme ikramiyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesiyle birlikte sendikalı kamu çalışanlarına ödenen 300 lira idi, şu anda 400 liraya yaklaşan toplu sözleşme ikramiyesi vardı bu iptal edildi. Bu tabii Memur Sendikaları açısından sendikalılığı özendirme anlamında önemliydi. Aynı uygulama siyasi partiler açısından da var. Siyasi partilerde belli bir barajın altında olan siyasi partiler hazine yardımından yararlanamıyor belli barajın üzerinde olan siyasi partiler oy oranına göre hazine yardımından yararlanıyor. İşçi sendikalarında yine toplu sözleşme ikramiyeleri var. Her toplu sözleşme döneminden işçilere ödeniyor. Memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atacağız"

Taleplerinin karşılanmaması durumunda ortaya koydukları eylem planının dördüncü aşamasında Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek 3 milyon 600 bin adım atacaklarını aktaran Yazgan, "Bizler 4 aşamalı bir eylem planını ortaya koyduk. İlk olarak basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurduk ve bir hafta boyunca bütün kurumlarda 300 bin hizmet kolumuzdaki, 300 bin kamu çalışanı ve 113 bin üyemiz kokart takarak kurumlarda bu farkındalığı ortaya koyduk. 3600 ve diğer sorunlarla ilgili kokartlarımızı bir hafta boyunca yakamızda taşıdık. Arkasından kitlesel bir basın açıklaması Ankara'da düzenlendi ve arkasından burada dilekçe eylemi başlatıldı. Yetkili mercilere biz bir dilekçe kampanyası Türkiye'de başlatıyoruz kurumlarda ve bu dilekçeler toplandıktan sonra da inşallah 24 Temmuz'da başlayacağımız Bolu-Ankara yürüyüşünde sonra bu dilekçeleri de ilgili noktalara ulaştıracağız. Eylemimizin dördüncü aşaması Bolu, Ankara yürüyüşü aşaması. Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atacağız. Çünkü 3600'ü istiyoruz 3600'ün verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KONYA