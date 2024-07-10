Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Konya'da sendika üyeleriyle bir araya gelerek, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması taleplerini dile getirdi. Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak seslerini duyuracaklarını belirtti.

10.07.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyled

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Konya'da sendika binasında sendika üyeleri ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, talepleri için 4 maddeli eylem planının 3'ünde istediklerini elde edemediklerini belirten Başkan Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını belirtti. Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atarak 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyledi.

"Düzenlemenin bir an önce yapılmasını bizler kamu çalışanları olarak bekliyoruz"

Büro Memur-Sen ve kamu çalışanları olarak belli sıkıntılarının olduğunu anlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Bunlardan bir tanesi 3600 ek gösterge konusu. 3600 ek gösterge konusu 4 meslek grubuna verilecekti. Daha sonra yapılan mücadeleler sonucunda toplu sözleşmede uzmanlar, denetmenler, şube müdürleri gibi alanı genişletildi ve arkasından da birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle alakalı bir süreç yürüdü" dedi. "3600 ek gösterge süreci bu toplu sözleşme dönemi tamamlanmadan verilmesi gerekiyor kamu çalışanlarına. Çünkü 3600 hem emeklilikte, hem de maaşlarda kamu çalışanları için önemli bir fark oluşturuyor" diye devam eden Yazgan, "Diğer bir konu tabii toplu sözleşme ikramiyesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesiyle birlikte sendikalı kamu çalışanlarına ödenen 300 lira idi, şu anda 400 liraya yaklaşan toplu sözleşme ikramiyesi vardı bu iptal edildi. Bu tabii Memur Sendikaları açısından sendikalılığı özendirme anlamında önemliydi. Aynı uygulama siyasi partiler açısından da var. Siyasi partilerde belli bir barajın altında olan siyasi partiler hazine yardımından yararlanamıyor belli barajın üzerinde olan siyasi partiler oy oranına göre hazine yardımından yararlanıyor. İşçi sendikalarında yine toplu sözleşme ikramiyeleri var. Her toplu sözleşme döneminden işçilere ödeniyor. Memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atacağız"

Taleplerinin karşılanmaması durumunda ortaya koydukları eylem planının dördüncü aşamasında Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek 3 milyon 600 bin adım atacaklarını aktaran Yazgan, "Bizler 4 aşamalı bir eylem planını ortaya koyduk. İlk olarak basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurduk ve bir hafta boyunca bütün kurumlarda 300 bin hizmet kolumuzdaki, 300 bin kamu çalışanı ve 113 bin üyemiz kokart takarak kurumlarda bu farkındalığı ortaya koyduk. 3600 ve diğer sorunlarla ilgili kokartlarımızı bir hafta boyunca yakamızda taşıdık. Arkasından kitlesel bir basın açıklaması Ankara'da düzenlendi ve arkasından burada dilekçe eylemi başlatıldı. Yetkili mercilere biz bir dilekçe kampanyası Türkiye'de başlatıyoruz kurumlarda ve bu dilekçeler toplandıktan sonra da inşallah 24 Temmuz'da başlayacağımız Bolu-Ankara yürüyüşünde sonra bu dilekçeleri de ilgili noktalara ulaştıracağız. Eylemimizin dördüncü aşaması Bolu, Ankara yürüyüşü aşaması. Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atacağız. Çünkü 3600'ü istiyoruz 3600'ün verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

3600 Ek Gösterge, Yusuf Yazgan, Sendika, Ankara, Konya, Memur, Bolu, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement