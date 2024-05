Büro Memur-Sen, kamu görevlilerine şiddet konusunda yapılacak düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsamasını talep ediyor

Yerel

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, şiddet konusunda bütün kamu görevlilerini ve kamu hizmetini yerine getiren çalışanları koruyacak bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Büro Memur-Sen, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile kamu görevlilerine şiddet konusunda yapılacak düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması talebini iletti. Konuyla ilgili bilgi veren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, sağlıkçıya da, eğitimciye de, gümrük memuruna da yapılan saldırıları kınadıklarını söyledi. Şiddete yönelik Ceza Kanunu'nda düzenlemeler olmasına karşın kamu görevini yerine getirenlere karşı ek düzenlemelerin ihtiyaç haline geldiğini belirten Yazgan, "İlk sağlık çalışanlarına yönelik olarak yapılan, şimdi de eğitim çalışanlarına yönelik yapılması hazırlığında bulunulan şiddetle mücadele konusunda daha kapsayıcı ve sorunu bütün olarak çözen bir adım atılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi aşamasında vatandaşlarla yüz yüze görev yapan kamu görevlilerinin şiddete maruz kalma oranlarının daha yüksek olduğunu belirten Yazgan, bunların başında ise adliye, maliye, SGK, İŞKUR, valilik çalışanları, nüfus memurları, Ticaret Bakanlığı, gümrük çalışanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki kamu görevlilerinin geldiğini ifade etti. Her meslek grubuna yönelik şiddete her zaman karşı çıktıklarını ve mağdurların yanında yer aldıklarını belirten Yazgan, kamu görevlilerine yönelik şiddete karşı devletin koruyucu girişimlerini bu açıdan önemsediklerini söyledi. Yapılacak düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsayıcı şekilde olması taleplerine ilişkin de Yazgan, "Sağlık çalışanları şiddete maruz kaldığında toplumsal olarak tepki gösterdik, sağlıkta şiddet yasası ve buna bağlı olarak tutuklu yargılama düzenlemesi yapıldı. Bütün toplumu ayağa kaldıran bir menfur olay yaşandı ve bir okul müdürümüz öğrencinin saldırısıyla hayatını kaybetti. Haklı olarak eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi çağrıları yapıldı ve bu çağrıya olumlu cevap geldi. Bu çağrıların karşılık bulması sorunların çözümüne yaklaşım açısından çok önemlidir. Biz meseleyi bütüncül olarak çözmek için sesleniyoruz: Her meslek grubunun başına bir şey geldikçe bir yasal düzenleme yapmak yerine, bütün kamu görevlilerini ve kamu hizmetini yerine getiren çalışanları şiddetten koruyacak, tutuklu yargılama dahil birçok caydırıcı müeyyideyi içeren bir düzenleme hayata geçirilmelidir. Bir kez yapılacak düzenlemeyle kamu görevlilerine ve kamu hizmetlerine karşı şiddetle mücadelede önemli bir adım atmış oluruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA