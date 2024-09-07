Artvin Vakfı'nda Demirci Güven Tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin Vakfı'nda Demirci Güven Tazeledi

Artvin Vakfı\'nda Demirci Güven Tazeledi

Bursa'da Artvin Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Adnan Demirci, tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkan seçildi. Demirci, vakfın hedeflerine ulaşmak ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

07.09.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Artvin Vakfı Olağan Genel Kurul için bir araya geldi. Tek liste girilen seçimde mevcut başkan Adnan Demirci güven tazeledi.

Bursa'da Artvin Vakfı, Merinos AKKM'de Olağan Genel Kurulu için bir araya geldi. Hüdavendigar Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Adnan Demirci seçime tek liste girerek yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarının ardından konuşan Demirci, vakfın hedeflerine ulaşmak ve Bursa'daki Artvinli hemşerilerin birlik ve dayanışmasını güçlendirmek için çalışmalara devam edeceğini vurguladı. Demirci yeni dönemde vakfın eğitim, kültür ve sosyal dayanışma alanlarındaki projeleri büyüterek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kongre öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirci, "Hem bizim hem de Artvin camiası için tek liste kongreye gidiyor olmamız çok önemli. Gerçekten artık Artvinliler birlik ve beraberlik içerisinde. Bu dönem özellikle 'Sizin Vakfınız' sloganıyla seçime giriyoruz. Hep beraber vakfımızın geleceği için çalışacağız. Geçtiğimiz dönem vakıf yönetimine geldiğimizde ciddi anlamda bir zihniyet değişikliği, vakfın yönetiminde ve aldığı yolda devrim niteliğinde bir değişiklik yaptığımızı düşünüyoruz. Vakfın tarihine geçecek bir yönetim kurduk. Gerçekten kendi kabuğuna çekilmiş ve kendi yağıyla kavrulan vakıftan, dışa açık tüm Artvin camiasının unsurlarını birleştiren lider bir vakıf olma yolunda ciddi adımlar attık. Bu dönem vakfımızı daha da şahlandırarak bu yolda ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kongre sonunda vakıf üyeleri, başkan Demirci'yi tebrik ederek yeni yönetimin hem vakıf hem de Bursa'daki Artvinliler için hayırlı olmasını diledi. Yeni dönemde vakfın, toplum katkı sağlayacak daha fazla projeyle faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi.

Olağan Genel Kurul'a eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu katılım gösterdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Adnan Demirci, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Artvin, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Vakfı'nda Demirci Güven Tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin Vakfı'nda Demirci Güven Tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement