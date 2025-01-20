Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin İlk Konuğu Ezel Akay - Son Dakika
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Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin İlk Konuğu Ezel Akay

Bursa Bellek-Kent Söyleşileri\'nin İlk Konuğu Ezel Akay

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri' etkinliğinin ilki, ünlü yönetmen Ezel Akay ile gerçekleşti. Etkinlikte, Bursa'nın kültürel mirası ve Ezel Akay'ın geçmişi üzerine sohbetler yapıldı.

20.01.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişten günümüze kaybolan kültürel mirası kayıt altına alma çalışmaları kapsamında başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin ilk konuğu ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay oldu.

Bursa'nın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma hedefiyle projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Bursa Bellek-Kent Söyleşileri' ile Bursa'da doğmuş, büyümüş veya hayatının bir kısmını Bursa'da geçirmiş sanatçıların kent hatıralarını kayıt altına alınacak. Her ay farklı bir sanatçının konuk edileceği söyleşi serisinin ilk konuğu, ünlü yönetmen, senarist ve yapımcı Ezel Akay oldu.

Merinos Bursa Müze Galeri Alanı'ndaki etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ve sanatseverler katıldı. Moderatörlüğünü Gazeteci Sibel Bağcı Uzun'un üstlendiği söyleşide, Bursa Erkek Lisesi mezunu olan Ezel Akay'ın 1970'li yıllarda geçen ilk gençliği, Türk gölge oyununun temel taşlarından olan Hacivat ve Karagöz'ün hayatından yola çıkan ve çekimleri Bursa'da yapılan 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' filminin hikayesi ele alındı. 1971-1978 yıllarındaki Bursa'ya doğru keyifli bir yolculuğun da yapıldığı söyleşide, katılımcılar Çekirge Mutlu Evler'den Setbaşı'na, Aşıklar Kahvesi'nden Burgaz'a, Bursa hamamlarının ritüellerinden eski sinemalarına kadar birçok konuda Bursa'nın unutulmaz hatıralara tanıklık etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız tarafından ünlü yönetmen Ezel Akay'a hediye takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Bellek-Kent Söyleşileri'nin İlk Konuğu Ezel Akay - Son Dakika

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