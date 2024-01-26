Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu\'nu makamında ağırladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu makamında ağırlayarak yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada, geçmişte yapılan ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Türkiye'ye büyük hizmetlerde bulunan ve önemli projelere imza atan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nu Bursa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İSKİ'de ve DSİ'de uzun yıllar görev alan Veysel Eroğlu'nun Bakanlığı döneminde de şehre önemli yatırımların yapıldığını hatırlattı. Bursa'ya yapılan hizmetlerden dolayı Bursalılar adına teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun tecrübesiyle Bursa'nın merkezinde ve ilçelerinde önemli işler hayata geçirildi. Bursa'ya büyük katkıları olan bir ismi şehrimizden ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisinin tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Devam eden işler ve yapılacak olan işler hakkında görüşmeler yaptık. Bakanımıza destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'da bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İTÜ'deki öğrencilik yıllarında ilk stajını yaptığı Bursa'ya karşı ayrı bir gönül bağı olduğunu ifade etti. Bursa'ya olan vefa borcunu İSKİ ve DSİ dönemlerinde yaptığı projelerle ödemeye çalıştığını anlatan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, muhteşem bir şehir. Bu şehre hizmet, bizim için vazifedir. Bakanlık dönemimde Bursa için birçok büyük projeye imza attık. Türkiye'de en çok yatırım yapılan yerlerden birisi de Bursa'dır. Göletler, mesire alanları yaptık, çiftçilerimize ve orman köylülerimize ciddi destekler sağladık. Derelerin çoğunu ıslah ettik. Şehrin birçok noktasını ağaçlandırdık. Bursa'da 15 tane bal ormanı oluşturduk. Tüm ilçelerimizde otomatik meteoroloji ölçüm istasyonları kurduk. '4 Mevsim Uludağ' adıyla proje geliştirdik. Şuanda da Çınarcık Barajı inşa ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir şekilde şehre su getirecek ve 2071 yılına kadar şehrin su ihtiyacı çözülmüş olacak. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'a arıtma tesisi ve diğer tesisler inşa ediliyor. Tekrar göreve aday gösterilen Başkanımız Alinur Aktaş'a Bursalıların da gerekli teveccühü göstereceğine inanıyorum. Başkanımız Alinur Aktaş'ın tecrübeleriyle daha güzel işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Benim de Bursa'nın hizmetkarı olduğum unutulmasın. Her zaman bu şehrin emrindeyiz. Fahri hemşeri olarak Bursa'nın ve Büyükşehir Belediyesi'nin yanındayım. Dünyanın incisi Bursa için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Alinur Aktaş tarafından Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na günün anısına çini vazo hediye edildi. - BURSA