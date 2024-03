Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Soğanlı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Yerel

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde vatandaşlara seslenen Aktaş, "Bir gence daha dokunabilir miyiz, bir vatandaşa daha yardımcı olabilir miyiz, bir caddeyi daha düzeltebilir miyiz. Biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz" dedi.

Bursa'da bu dönem altyapıda ulaşıma, kültürden spora kadar pek çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yüzlerce vatandaşla buluştu. Güne Dikkaldırım esnaf ziyareti ile başlayan Aktaş, ardından Hüdavendigar Kapalı Pazar Alanı ve Hanlar Bölgesi alanlarını gezerek esnafla sohbet etti. Daha sonra Bursa Valiliği tarafından düzenlenen STK temsileri ve kanaat önderleri iftar buluşmasına katılan Aktaş, Soğanlı Mahallesi'nde nokta mitinginden meşale ve havai fişekler arasında yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Soğanlı halkının ilgi gösterdiği buluşmaya, Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kentsel dönüşüme vurgu

Düzenlenen nokta mitinginde meydan coşkuyla dolarken, Bursalı vatandaşlar ise Başkan Aktaş'ı sloganlarla ve alkışlarla destek oldu. Alinur Aktaş, "Bursa'nın her sokağında, caddesinde Cumhur İttifakı bayrağını en tepeye dikeceklerini söyledi. Gittikleri her bölgede depremi hatırlatan Başkan Aktaş, her ilçede olduğu gibi Soğanlı Mahallesi'nde de kentsel dönüşümleri hayat geçirdiklerini ifade etti. Kentsel dönüşümünün önemli bir konu başlığını olduğunu hatırlatan Başkan, "Biz Cumhur İttifakı olarak kentsel dönüşüm projelerimizi hep sürdürdük. Yeni dönemde de daha dirençli şehir Bursa'yı inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Söz verdiklerimizi bir bir hayata geçirdik"

Soğanlı Mahallesi için birçok projeyi Osmangazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, birileri yeni projeler anlatırken biz o projeleri çoktan icraate geçirdik. Bu şehir de dokunmadığımız cadde, mahalle, sokak yok. Bize yeni projeler, yeni fikirler lazım. Bizim derdimiz, heyecanımız var. İlçe belediyelerimiz ile birlikte devamlı iletişim halindeyiz. Bir gence daha dokunabilir miyiz, bir garibin daha hayatını kurtarabilir miyiz, bir caddeyi daha düzeltebilir miyiz biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. İlçe belediyelerimiz ile birlikte devamlı iletişim halindeyiz. Bizim bayrak diye, millet diye, devlet diye bir sevdamız var. Konu bunlar olunca biz canımızı seve seve veririz. Bursa'nın her yerine biz hizmet ederiz, bizi kimse deviremez, bilmiyorlar ki bu kadrolar birbirine inanmış o yüzden, 31 Mart akşamı bayrağımızı en tepeye dikiyoruz inşallah. Geceniz mübarek olsun. Sağ olun var olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kestel Belediye Başkan Adayı Ferhat Erol ve protokol üyeleri, Kestel'in Gözede ve Ümitalan mahallesi sakinleriyle bir araya gelip, yeni dönem projelerini anlattı. Başkan Aktaş son olarak Barakfakih Mahallesi vatandaşlarıyla sahur programında bir araya geldi. - BURSA