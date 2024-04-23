Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Koltuğunu Çocuğa Devretti

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Bursa'da yurt genelinde olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanırken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, koltuğunu çocuklara devretti. 10 yaşındaki Zeyna Defne Kesmez 1 günlüğüne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kent merkezinde tören düzenlendi. Heykel'deki Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Tarihi belediye binasında devir teslim töreni

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binada ise devir teslim töreni gerçekleştirildi. Gülten Kutlucan İlkokulu öğrencisi olan 10 yaşındaki Zeyna Defne Kesmez başkanlık koltuğunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den devraldı. Koltuğunu devrettiği Kesmez'e "Göreve geldin, ne yapmak istersin, çocuklara ne vaat edeceksin" sorusu üzerine Kesmez, "Öncelikle çocukları yarının büyükleri olarak gören ve onlara güvenerek bu ülkeyi bize bir bayram ile emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı ve minnet ile anıyoruz. Ülkemiz deprem kuşağında bir şehir olduğu için kentsel dönüşüm yapacağız. Sağlam binalar yapılmalı. Tüm çocukların eşit hakları olmalı, çocuklar sağlık ve eğitim gibi hizmetlerden eşi bir şekilde yararlanmalı. Her mahallede sosyal tesisler, spor alanları ve çocukların eğlenebileceği yeşil alanlar oluşturulmalı. Gençlerin ulaşabileceği öğrenci yurtları yapılmalı" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en önemli bayramını kutluyoruz"

Geleceğimiz burada, çocuğumuzu kutluyorum, başarılar diliyorum. Hakikaten bugün dünyanın en önemli bayramını kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz ve onlara şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kurtuluş savaşı sürecinde meclisi kurarak ardından hem savaşı yönetip 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi Atatürk başta olmak üzere gazilerimizin ne kadar dehaya sahip olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. - BURSA