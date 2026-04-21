Bursa Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na onay
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na onay

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu\'na onay
21.04.2026 22:55  Güncelleme: 23:13
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı ikinci toplantısında 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğu ile kabul etti. Toplantıda ayrıca Bursaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kutlandı ve desteklerin süreceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı ikinci toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin ve komisyonlardan gelen evrakların görüşüldüğü toplantıda, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında 3 ana başlıkta sunum yapıldı. Başkan Vekili Şahin Biba, faaliyet raporunun değerlendirme sürecinde yerini Meclis 1. Başkan Vekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a bıraktı. Görüşmede meclis üyeleri söz alarak faaliyet raporu ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ardından yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Şampiyon Bursaspor

Mecliste gündem dışı konuşmalarda da Bursaspor'un şampiyonluk başarısı, Başkan Vekili Şahin Biba ve grup sözcüleri tarafından kutlandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesiyle tüm şehirde adeta bayram havası yaşandığını belirtti. Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti ve tüm sporcuları kutlayan Başkan Vekili Şahin Biba, "Bursaspor taraftarı, sezon başından beri hem içeride hem de deplasmanlarda omuz omuza şehrimizin itici gücü oldular. Stadı her maçta tıklım tıklım doldurarak Bursaspor'un her yerde konuşulmasına vesile oldular" dedi.

"Bursaspor'a destek olmaya devam edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de şampiyonluk coşkusunu tüm kente yaymak için Millet Bahçesi ve Hüdavendigar Kent Parkı'nda dev ekranlar kurarak binlerce vatandaşı bir araya getirdiğini hatırlatan Başkan Vekili Biba, "Türk bayrağı ve Bursaspor bayrağı dağıtarak, kentimizin dört bir yanını Bursaspor bayrakları ile donatarak takımımızla tek yürek olduk. Birlik ve beraberliğimizin Bursasporumuzu başarıdan başarıya taşıyacağına ve hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağına gönülden inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursasporumuza her daim destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca belediye başkanlarımıza da Bursaspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meclis'teki partilerin grup sözcüleri de Bursaspor'un TFF 1. Lig'e yükselmesiyle yaşanan mutluluğu paylaşarak, kulüp yönetimini ve her daim destek olan Bursalıları kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü
DEVA Partili Ekmen’den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat’a açılsın DEVA Partili Ekmen'den çağrı: Harbiye Açıkhava Sahnesi, Mem Ararat'a açılsın
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme

Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
