Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'a Kalıcı Gelir Sağlayacak İmar Planını Onayladı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'a Kalıcı Gelir Sağlayacak İmar Planını Onayladı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor\'a Kalıcı Gelir Sağlayacak İmar Planını Onayladı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un kalıcı gelir elde etmesini sağlamak amacıyla imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. Başkan Mustafa Bozbey, Bursaspor'un bir Bursa markası olduğunu vurguladı ve taraftara teşekkür etti.

17.09.2024 20:07  Güncelleme: 20:14
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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursa spor'a kalıcı gelir sağlayacak olan imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti. Başkan Mustafa Bozbey, " Bursaspor, hepimizin markasıdır. Bu markanın ne kadar değerli olduğunu Pazar günü gördük. Büyük Bursaspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda, 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda spor alanı olarak yer alan arsanın Bursaspor'a kalıcı gelir sağlamak için 'ticaret alanı', 'akaryakıt ve servis istasyonu alanı' ve 'sosyal tesis alanı'na dönüştürülmesi ile ilgili yapılan askı itirazıyla ilgili rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Bursaspor taraftarına teşekkür

Bursaspor'un artık ayağa kalktığını söyleyen Başkan Bozbey, her zaman Bursaspor'un yanında olacaklarını ve destek vereceklerini belirtti. Bursaspor'un, Süper Lig'e çıkacağına inandığını ifade eden Başkan Bozbey, gereken desteği hem Meclis hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini dile getirdi. Bursaspor'un bir Bursa markası olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, "Bursaspor, hepimizin markasıdır. Bursa'da doğanın da doyanın da bu markaya sahip çıkma sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu herkesin hissetmesi gerekir. Pazar günü müthiş bir duygu yaşadık. Bu markanın ne kadar değerli olduğunu Pazar günü gördük. Şehir dışından birçok arkadaşım aradı. 'Süper Lig'de görmediğimiz bir hava, Bursa'ya hakim olmuş. O stadyum neydi öyle?' dediler. Büyük Bursaspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedef, Süper Lig"

Bundan sonra üç puanların arka arkaya geleceğini söyleyen Başkan Bozbey, "Hedefimiz Süper Lig. Süper Lig'de çok daha başarılı bir Bursaspor olacaktır. Enes Çelik kardeşimizi, yönetimini, futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve orada çalışan herkesi yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum. Hep beraber Bursaspor'un geleceğine olumlu bir imza atmak sorumluluğundayız. Meclis'te bu sorumluluğu hissediyor. Pazar günkü heyecanın artarak devam etmesini, Bursaspor'un üstün başarılar göstererek Süper Lig'e ulaşmasını istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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