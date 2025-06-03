Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bayramda Ücretsiz Otobüs Seferleri Düzenliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri aldı. Arife günü ile bayramın dört günü boyunca mezarlık ziyaretlerinin daha kolay yapılabilmesi amacıyla otobüs seferleri ücretsiz olurken, 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktalarında da ilaçlama çalışmaları bayram boyunca devam edecek.

Ücretsiz otobüs seferleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, arife günü ile bayramın 4 günü boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. 10: 15 ile 18: 30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak yapılacak seferlerle vatandaşlar Hamitler, Erdoğanköy ve Hasköy mezarlıklarına ücretsiz taşınacak.

Ulaşım güzergahları

Kent Meydanı ile Hamitler Kent Mezarlığı arasındaki otobüsler, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı Caddesi ve Albayrak Caddesi güzergahını izleyerek Hamitler Kent Mezarlığı'na ulaşacak. Dönüşler aynı güzergah üzerinden yapılacak. Emek İstasyonu ile Hasköy Mezarlığı arasındaki otobüsler Bursaray Emek İstasyonu'ndan hareket ederek Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı ve Hasköy güzergahı üzerinden Hasköy Mezarlığı'na ulaşım sağlayacak. Bursaray Kestel İstasyonu'ndan kalkacak otobüsler de doğrudan Erdoğanköy Mezarlığı'na gidecek.

BURULAŞ Çağrı Merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Otobüs İşletmesi Müdürlüğü ile hafif raylı sistemin işletmesini üstlenen BURULAŞ Genel Müdürlüğü, bayram süresince toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca toplu taşıma araçları planlanan sefer saatlerine uygun şekilde hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 0850 850 99 16 numarasından BURULAŞ Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri görev başında

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca vatandaşlardan şahsen veya 716 33 00 - 716 33 40 - 261 52 40 - 444 16 00 ve Alo Belediye 153 no'lu hatta gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize ekipler oluşturdu. Ayrıca; şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliğinde; şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliğinde personel görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı'nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 31 ayrı istasyonda 694 personel ve 144 araçla görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecekler.

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Yol İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde de nöbetçi ekipler oluşturdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de bayramda 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 veya 444 5 185 no'lu telefona bildirerek yardım isteyebilecek.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak.

Bu arada 17 ilçede belirlenen kurban kesim noktasında da Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler koordineli bir şekilde sinek ve haşere oluşumuna karşı ilaçlama uygulamalarını bayram boyunca sürdürecek.

Alı Belediye: 153

BUSKİ Genel Müdürlüğü: 185 - 444 5 185

Zabıta: 716 33 00- 716 33 40

Terminal Zabıta Karakolu: 261 52 40

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü: 188 - 0224 716 3250

Burulaş Çağrı Merkezi: 0850 850 99 16 - BURSA