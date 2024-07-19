Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, yangında dumandan etkilenen köpeği hayata döndüren itfaiye personeline teşekkür etti.

19.07.2024 18:30  Güncelleme: 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir yangında dumandan zehirlenen köpeği, önce masaj yapıp ardından oksijen ve su desteğiyle hayata döndüren Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeline örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında mahsur kalan ve dumanlardan etkilenen bir köpek, itfaiye ekiplerinin dikkatiyle kurtarıldı. Baygın köpeğe önce masaj uygulayan itfaiye ekipleri, daha sonra oksijen desteği verdi. Gözlerini açan köpeği suyla serinleten ekipler, sessiz can dostunu itfaiye aracıyla sirenleri çalarak son sürat veterinere götürdü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye erlerinin örnek davranışı da takdir topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik de patili dostu hayata döndüren kahraman personelleri Cemal Sezer, Şükrü Kibar ve Furkan Gümüşoluk'u makamında ağırladı. İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir ve İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Muktedir Arslan'ın da yer aldığı ziyarette Genel Sekreter Halisçelik, Türkiye'ye örnek olan itfaiye teşkilatını tebrik etti. İtfaiyenin, belediyeciliğin ana hizmetlerinden birisi olduğunu söyleyen Genel Sekreter Halisçelik, her türlü afet ve acil durumlarda vatandaşın yanında olan itfaiye teşkilatının önemli görevler üstlendiğini belirtti. Genel Sekreter Halisçelik, Yenişehir ilçesindeki yangında da ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını ifade etti. Yangının söndürülmesinin yanında can dostu bir köpeğin de ekipler tarafından hayata döndürüldüğünü anlatan Genel Sekreter Halisçelik, dikkatlerinden ve verdikleri mücadeleden dolayı belediye bürokratlarını ve itfaiye personelini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Genel Sekreter Halisçelik tarafından kahraman itfaiye personeline hediye takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, Hayvan Hakları, İtfaiye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 19:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeline Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement