Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi Verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi Verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, stratejik planlama sürecine katkı sağlamak amacıyla personeline 'Mevcut durum analiz eğitimi' verdi. Eğitimde stratejik planlamanın temel prensipleri ve analiz yöntemleri anlatıldı.

28.06.2024 09:16  Güncelleme: 09:17
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından stratejik planlama sürecine katkı sağlamak hedefiyle personele 'Mevcut durum analiz eğitimi' verildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 17 ilçeyi ziyaret ederek başlattığı Bursa'nın 2024-2029 stratejik plan çalışmaları, kurum içi eğitimlerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye personelinin stratejik planlama süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi hedefiyle hazırlanan eğitim programında, Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından stratejik planlamanın temel prensipleri ve mevcut durum analizi yöntemleri anlatıldı.

SWOT ve PESTLE analiz tekniklerinin anlatıldığı eğitimde, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve kurum performansının arttırılmasına yönelik interaktif oturumlar düzenlendi. Programla, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin daha etkili ve sağlıklı bir şekilde Bursalılara ulaştırılması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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